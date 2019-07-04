Бывший больничный городок у Алых парусов превратился в эпицентр пожаров

Семь пожаров с начала теплого сезона. Бывший больничный городок у Алых парусов бьет все рекорды по числу возгораний. Между тем, опасные объекты стоят рядом с детской площадкой и доступны для детей и подростков.
Лето 2018 года - внимание общественных активистов привлекли заброшенные здания в бывшем больничном городке. Выбитые окна, открытые двери и все это рядом с новой детской площадкой. Тогда и общественники, и журналисты пытались привлечь внимание властей к опасным объектам.
Прошел год, однако в районе Алых парусов ничего не изменилось. Дети по-прежнему гуляют рядом с брошенными больничными корпусами, которые даже не огородили забором.
- Дома эти не радуют. Повсюду стекла битые, что попало, тут творится. Такое чувство, что наркоманы постоянно ошиваются.
- Есть хорошая площадка - а это, непонятно для чего оставили. Эти здания нужно сносить.
Ситуация обострилась постоянными возгораниями, которые происходят в этих зданиях. По данным МЧС с начала мая на территории больничного городка произошло семь пожаров. Последний случился вечером 2 июля - загорелось здание на улице Преображенской, 82г. Пока идет проверка по факту возгорания, мы идем к месту ЧП и с трудом верим своим глазам.
ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Только что мы увидели, как из окон бросают горящую бумагу и услышали звуки, доносящиеся из окон. Сейчас поднимемся на второй этаж этого заброшенного здания и посмотрим, что там происходит».
Помимо запаха гари на лестнице ясно ощущаем и запах дыма. В темноте, среди мусора идем на голоса - и вот они самые частые гости этого дома.
- Что вы тут делаете?
- Сидим.
- Зачем?
- Просто.
Комната полна всякого хлама, большую часть которого занимают разбросанные по полу медицинские карты больных стационара. Кое-какие бумаги все еще горят, и самый ответственный из детей, пытается их потушить. Из разговора понимаем, что костры здесь разводят не в первый раз.
- Что здесь происходило, расскажи?
- Два мальчика зажигали бумагу, я наоборот - тушил, она воспламенялась, я выкидывал в окно, чтобы не загорелось здание.
Как выяснилось это здание - главный "тормоз" в деле сноса бывшего больничного городка. Дело в том, что оно является объектом культурного наследия регионального значения. В этом корпусе с 1912-го по 27-й год работала общественный деятель и врач-психиатр Людмила Громозова. Это она основала психоневрологический диспансер, на территории которого еще несколько лет назад находилась ее могила. Останки врача в 2015 году перезахоронили, а здание так и осталось стоять в забытие.
МИХАИЛ УС, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Безусловно, здание, которое находится в реестре просто так быть снесено, быть не может - оно должно быть восстановлено».
По закону снести нельзя только этот корпус, все остальные - можно. Почему же этого не происходит - областные власти ответить не могут. Комментировать ситуацию на камеру в региональных министерствах отказываются. А между тем, погулять по лабиринтам бывших больничных корпусов приходят все новые группы детей.