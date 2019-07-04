Бывший больничный городок у Алых парусов превратился в эпицентр пожаров

Семь пожаров с начала теплого сезона. Бывший больничный городок у Алых парусов бьет все рекорды по числу возгораний. Между тем, опасные объекты стоят рядом с детской площадкой и доступны для детей и подростков.Лето 2018 года - внимание общественных активистов привлекли заброшенные здания в бывшем больничном городке. Выбитые окна, открытые двери и все это рядом с новой детской площадкой. Тогда и общественники, и журналисты пытались привлечь внимание властей к опасным объектам.Прошел год, однако в районе Алых парусов ничего не изменилось. Дети по-прежнему гуляют рядом с брошенными больничными корпусами, которые даже не огородили забором.Ситуация обострилась постоянными возгораниями, которые происходят в этих зданиях. По данным МЧС с начала мая на территории больничного городка произошло семь пожаров. Последний случился вечером 2 июля - загорелось здание на улице Преображенской, 82г. Пока идет проверка по факту возгорания, мы идем к месту ЧП и с трудом верим своим глазам.Помимо запаха гари на лестнице ясно ощущаем и запах дыма. В темноте, среди мусора идем на голоса - и вот они самые частые гости этого дома.Комната полна всякого хлама, большую часть которого занимают разбросанные по полу медицинские карты больных стационара. Кое-какие бумаги все еще горят, и самый ответственный из детей, пытается их потушить. Из разговора понимаем, что костры здесь разводят не в первый раз.Как выяснилось это здание - главный "тормоз" в деле сноса бывшего больничного городка. Дело в том, что оно является объектом культурного наследия регионального значения. В этом корпусе с 1912-го по 27-й год работала общественный деятель и врач-психиатр Людмила Громозова. Это она основала психоневрологический диспансер, на территории которого еще несколько лет назад находилась ее могила. Останки врача в 2015 году перезахоронили, а здание так и осталось стоять в забытие.По закону снести нельзя только этот корпус, все остальные - можно. Почему же этого не происходит - областные власти ответить не могут. Комментировать ситуацию на камеру в региональных министерствах отказываются. А между тем, погулять по лабиринтам бывших больничных корпусов приходят все новые группы детей.