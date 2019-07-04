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Азартные игры в центре города Кирова

Азартные игры в центре города Кирова

Вчера, 11:03
336
Артем Макаров

Азартные игры в центре города. Про зал игровых автоматов на Октябрьском проспекте, 60, нашей редакции рассказал кировчанин. Съемочная группа вызвала полицию. Полицейские проверили заведение.

Александр не смог пройти мимо зала, где, по его предположению, стоят игровые аппараты. Кировчанин решил сообщить об азартных играх в полицию.

- Обнаружен на Октябрьском проспекте, дом 60-т, незаконная деятельность по игровым автоматам.

Спустя полчаса после звонка в зале появились полицейские. Время одноруких бандитов ушло. Испытывать удачу придется, сидя за обычным компьютером. Администратор заведения отрицает, что здесь организованы азартные игры. Она утверждает, что закон соблюдается и заведение соответствует своему названию "Интернет-клуб".

- Почему сюда люди ходят?
- Догадайтесь сами. Интернет-клуб. В интернете "сидят", наверное.

Главное, не внешний вид, а содержимое. Организаторы клуба пытались замаскировать свою деятельность под торговые операции. Даже предлагали заключить договор в электронном виде.

- Договор, якобы на осуществление торговых операций с векселями. Вот они выбираются. Номинал, происходит загрузка, грубо говоря, игр.

Маскировка не работает, говорят оперативники. В этом договоре написано, что игрок - это вовсе не игрок, а инвестор, который вступает в некий кооператив. Организация ставит целью повышение благосостояния своих пайщиков. С внешним видом программы явно работали специалисты. Правда, делали это, спустя рукава. Иначе игрок-инвестор не понял бы, как тут проигрывать свою зарплату.

АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Интерфейс, как у обычного игрового автомата, игровой программы. Разница в деталях. Вместо кнопки играть, здесь - "купить-продать"».

Сотрудники полиции отключили системные блоки от мониторов. Оборудование было изъято.

СЕРГЕЙ БАРАНЦЕВ, НАЧАЛЬНИК ОИОС УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В общей сложности изъято 11 компьютеров. Опрошены лица, которые посещали данное заведение, а так же персонал. Назначена экспертиза. По результатам до следственной проверки будет принято решение в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом».

Добавим, в Кирове такой зал - далеко не единственный. Александр сообщил оперативникам еще два адреса, где предположительно организованы азартные игры. В ближайшее время полиция наведается и туда.

Азартные игры в центре города Кирова

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