Азартные игры в центре города Кирова

Азартные игры в центре города. Про зал игровых автоматов на Октябрьском проспекте, 60, нашей редакции рассказал кировчанин. Съемочная группа вызвала полицию. Полицейские проверили заведение.Александр не смог пройти мимо зала, где, по его предположению, стоят игровые аппараты. Кировчанин решил сообщить об азартных играх в полицию.Спустя полчаса после звонка в зале появились полицейские. Время одноруких бандитов ушло. Испытывать удачу придется, сидя за обычным компьютером. Администратор заведения отрицает, что здесь организованы азартные игры. Она утверждает, что закон соблюдается и заведение соответствует своему названию "Интернет-клуб".Главное, не внешний вид, а содержимое. Организаторы клуба пытались замаскировать свою деятельность под торговые операции. Даже предлагали заключить договор в электронном виде.Маскировка не работает, говорят оперативники. В этом договоре написано, что игрок - это вовсе не игрок, а инвестор, который вступает в некий кооператив. Организация ставит целью повышение благосостояния своих пайщиков. С внешним видом программы явно работали специалисты. Правда, делали это, спустя рукава. Иначе игрок-инвестор не понял бы, как тут проигрывать свою зарплату.Сотрудники полиции отключили системные блоки от мониторов. Оборудование было изъято.Добавим, в Кирове такой зал - далеко не единственный. Александр сообщил оперативникам еще два адреса, где предположительно организованы азартные игры. В ближайшее время полиция наведается и туда.