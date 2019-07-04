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В Кирово-Чепецком районе в придорожной канаве утонул ВАЗ-21140.

В Кирово-Чепецком районе в придорожной канаве утонул ВАЗ-21140.

Вчера, 15:56
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В Кирово-Чепецком районе в придорожной канаве утонул ВАЗ-21140.
Авария произошла на 53-м километре автодороги Киров - Кирово-Чепецк - Зуевка - Фаленки - Демаки.

По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля ВАЗ-21140 не справился с управлением, совершил съезд в кювет и опрокидывание. В ДТП получила травмы 36-летняя пассажирка автомобиля.

В целом за прошедшие выходные в Кирове и области произошло 14 ДТП, в которых два человека погибли и 15 получили травмы.

На 12 километре Победиловского тракта 19-летняя девушка-водитель автомобиля ВАЗ-2106 не справилась с управлением и совершила наезд на остановившийся впереди на красный свет светофора «Мицубиси Лансер» под управлением 48-летней женщины. В результате происшествия девушка-водитель автомобиля ВАЗ-2106 получила травмы (не госпитализирована).

В Кирове массовое ДТП произошло на улице Заводской, 47-Б. По предварительным данным, 56-летний водитель автомобиля «Грейт Волл» при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении автомобилю «Лада Приора» под управлением 29-летнего водителя. После чего автомобиль «Грейт Волл» совершил наезд на стоящий автомобиль «Хонда ЦР-В», а «Лада Приора» въехала в ВАЗ-2104. В результате происшествия водители автомобилей «Грейт Волл» и «Лада Приора» получили травмы (не госпитализированы).

В Верхошижемском районе на 5-ом километре автодороги Верхошижемье – Безденежные – Косино 24-летний водитель автомобиля «Бад» не справился с управлением, совершил съезд в кювет и опрокидывание. В аварии водитель автомобиля погиб.

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