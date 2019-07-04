В Слободском районе подсчитывают ущерб от разрушительного смерча

Природная стихия обрушилась на вятские леса. В регионе прошли смерчи. Один из них повалил деревья на площади более ста гектаров в Слободском районе. Если последствия ЧП не устранить в ближайшее время, может серьезно пострадать экология всего района.29 июня, как будто небо и земля стали единым целым, вспоминает Елена Дмитриева. Она живет в селе Роговое, Слободского района. Работает лесничим. Ураган увидела из окна своего дома. Сначала было не понятно, что происходит в лесу.Через несколько часов интерес сменился страхом. Стало понятно, что на лес обрушился сильнейший ураган, который не щадил не растения, ни животных. Елена Дмитриева выехала на место, по которому ударила стихия. Там она увидела искалеченного зайца.Пострадали десятки, а то и сотни особей. Зайцы, лисицы, другие лесные животные. Ветер повалил деревья на площади, примерно в 150-т гектаров. Некоторые растения вырывал с корнем, другим переламывал стволы.Сильный ветер задел и населенные пункты. С некоторых домов сорвало крышу, повалило заборы и деревья на участках. Самые большие разрушения в лесу. Завалены проселочные дороги.Ураган ударил одновременно и по экологии и по кошельку. "Сломанный" лес находится в аренде. Убытки понесут лесозаготовители. На их плечи ляжет ликвидация последствий. Медлить нельзя, говорит представитель фирмы, которая арендует участки. Дело даже не в том, что древесина быстро потеряет свои качества. В поваленных растениях через три-четыре месяца заведутся короеды, а после того, как она высохнет, в разы вырастает риск пожара.Предложение о введении режима чрезвычайной ситуации представители фирмы-арендатора, направили в администрацию Слободского района. По их мнению, такой режим позволит избежать бюрократических проволочек.