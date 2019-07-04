В Слободском районе подсчитывают ущерб от разрушительного смерча

Природная стихия обрушилась на вятские леса. В регионе прошли смерчи. Один из них повалил деревья на площади более ста гектаров в Слободском районе. Если последствия ЧП не устранить в ближайшее время, может серьезно пострадать экология всего района.
29 июня, как будто небо и земля стали единым целым, вспоминает Елена Дмитриева. Она живет в селе Роговое, Слободского района. Работает лесничим. Ураган увидела из окна своего дома. Сначала было не понятно, что происходит в лесу.
ЕЛЕНА ДМИТРИЕВА, ЛЕСНИЧИЙ:
«Дома была, в окошко смотрю, туч, чуть ли не до земли опустились. Было очень интересно. Вот как туман, только тучи чуть ли не до земли».
Через несколько часов интерес сменился страхом. Стало понятно, что на лес обрушился сильнейший ураган, который не щадил не растения, ни животных. Елена Дмитриева выехала на место, по которому ударила стихия. Там она увидела искалеченного зайца.
ЕЛЕНА ДМИТРИЕВА, ЛЕСНИЧИЙ:
«Он, хотя и живой был, но был травмирован. Мужчины, бывалые охотники сказали, что не выживет зайчик. Жалко было, но что сделаешь...».
Пострадали десятки, а то и сотни особей. Зайцы, лисицы, другие лесные животные. Ветер повалил деревья на площади, примерно в 150-т гектаров. Некоторые растения вырывал с корнем, другим переламывал стволы.
ВАЛЕРИЙ ЧЕРВОТКИН, НАЧАЛЬНИК ЛЕСНОГО ОТДЕЛА СЛОБОДСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Объем древесины сейчас учитывается, обмеряется, но можно смело говорить, что 20-25 тысяч кубометров древесины этим ветровалом повалило».
Сильный ветер задел и населенные пункты. С некоторых домов сорвало крышу, повалило заборы и деревья на участках. Самые большие разрушения в лесу. Завалены проселочные дороги.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Этому дереву примерно 50-т лет. Оно не выдержало напора шквалистого ветра и упало, причем прямо на дорогу. Теперь здесь можно проехать в лучшем случае на гусеничном бульдозере. Это далеко не единственный случай. Сейчас из-за ветровала, по предварительным подсчетам, завалено примерно полтора километра просек и проселочных дорог».
Ураган ударил одновременно и по экологии и по кошельку. "Сломанный" лес находится в аренде. Убытки понесут лесозаготовители. На их плечи ляжет ликвидация последствий. Медлить нельзя, говорит представитель фирмы, которая арендует участки. Дело даже не в том, что древесина быстро потеряет свои качества. В поваленных растениях через три-четыре месяца заведутся короеды, а после того, как она высохнет, в разы вырастает риск пожара.
ОЛЕГ ВЕРШИНИН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЛЕСА ФИРМЫ-АРЕНДАТОРА ЛЕСНОГО УЧАСТКА:
«Грозящие дальнейшим обвалом, аварийно зависшие деревья, представляют опасность для людей, поэтому мы бы хотели, что бы был введен режим ЧС, что ускорило бы разбор завалов и ликвидацию последствий».
Предложение о введении режима чрезвычайной ситуации представители фирмы-арендатора, направили в администрацию Слободского района. По их мнению, такой режим позволит избежать бюрократических проволочек.