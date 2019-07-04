Прямой эфир
04 июл 17:23 Кировские призывники отправились на службу в армию 05 июл 11:02 8 месяцев живут без воды жители посёлка Донаурово 05 июл 17:32 Президентские гранты в Кильмези 04 июл 15:14 Археологические раскопки в Слободском районе 04 июл 12:47 В Кировской области назвали лучших охотников-волчатников. 04 июл 14:35 На трассе Зуевка-Кырчаны погибли двое молодых людей. 05 июл 17:25 Налоговики выявили 24 тысячи ошибочных платежей кировчан 05 июл 17:29 Радужнинские танцоры завоевали награды на фестивале в Абхазии 04 июл 11:28 Непригодные для комфортного проживания земельные участки под дома 05 июл 17:26 Исторический облик дома № 17 на улице Орловской будет восстановлен
18°C
$
63,87
71,71
09 июля 12:19
09 июл 12:10 Чемпионы по компьютерному многоборью встретились с главой региона 09 июл 10:58 В Слободском районе подсчитывают ущерб от разрушительного смерча 08 июл 21:00 Жители Белой Холуницы с размахом отметили День города и День района 08 июл 20:16 В Кирове ветхие исторические здания планируют продавать за 1 рубль. 08 июл 19:48 Природная стихия обрушилась на вятские леса. 08 июл 17:28 «Кубок дикого ястреба» собрал любителей легкой внедорожной техники 08 июл 17:24 В Кирове представили национальный план развития конкуренции 08 июл 16:15 В Кирове выявили многочисленные нарушения при эксплуатации мостовых сооружений. 08 июл 15:56 В Кирово-Чепецком районе в придорожной канаве утонул ВАЗ-21140. 08 июл 14:56 Кировчане отмечают День семьи, любви и верности
В Слободском районе подсчитывают ущерб от разрушительного смерча

В Слободском районе подсчитывают ущерб от разрушительного смерча

Сегодня, 10:58
137
Артем Макаров

Природная стихия обрушилась на вятские леса. В регионе прошли смерчи. Один из них повалил деревья на площади более ста гектаров в Слободском районе. Если последствия ЧП не устранить в ближайшее время, может серьезно пострадать экология всего района.

29 июня, как будто небо и земля стали единым целым, вспоминает Елена Дмитриева. Она живет в селе Роговое, Слободского района. Работает лесничим. Ураган увидела из окна своего дома. Сначала было не понятно, что происходит в лесу.

ЕЛЕНА ДМИТРИЕВА, ЛЕСНИЧИЙ:
«Дома была, в окошко смотрю, туч, чуть ли не до земли опустились. Было очень интересно. Вот как туман, только тучи чуть ли не до земли».

Через несколько часов интерес сменился страхом. Стало понятно, что на лес обрушился сильнейший ураган, который не щадил не растения, ни животных. Елена Дмитриева выехала на место, по которому ударила стихия. Там она увидела искалеченного зайца.

ЕЛЕНА ДМИТРИЕВА, ЛЕСНИЧИЙ:
«Он, хотя и живой был, но был травмирован. Мужчины, бывалые охотники сказали, что не выживет зайчик. Жалко было, но что сделаешь...».

Пострадали десятки, а то и сотни особей. Зайцы, лисицы, другие лесные животные. Ветер повалил деревья на площади, примерно в 150-т гектаров. Некоторые растения вырывал с корнем, другим переламывал стволы.

ВАЛЕРИЙ ЧЕРВОТКИН, НАЧАЛЬНИК ЛЕСНОГО ОТДЕЛА СЛОБОДСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Объем древесины сейчас учитывается, обмеряется, но можно смело говорить, что 20-25 тысяч кубометров древесины этим ветровалом повалило».

Сильный ветер задел и населенные пункты. С некоторых домов сорвало крышу, повалило заборы и деревья на участках. Самые большие разрушения в лесу. Завалены проселочные дороги.

АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Этому дереву примерно 50-т лет. Оно не выдержало напора шквалистого ветра и упало, причем прямо на дорогу. Теперь здесь можно проехать в лучшем случае на гусеничном бульдозере. Это далеко не единственный случай. Сейчас из-за ветровала, по предварительным подсчетам, завалено примерно полтора километра просек и проселочных дорог».

Ураган ударил одновременно и по экологии и по кошельку. "Сломанный" лес находится в аренде. Убытки понесут лесозаготовители. На их плечи ляжет ликвидация последствий. Медлить нельзя, говорит представитель фирмы, которая арендует участки. Дело даже не в том, что древесина быстро потеряет свои качества. В поваленных растениях через три-четыре месяца заведутся короеды, а после того, как она высохнет, в разы вырастает риск пожара.

ОЛЕГ ВЕРШИНИН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЛЕСА ФИРМЫ-АРЕНДАТОРА ЛЕСНОГО УЧАСТКА:
«Грозящие дальнейшим обвалом, аварийно зависшие деревья, представляют опасность для людей, поэтому мы бы хотели, что бы был введен режим ЧС, что ускорило бы разбор завалов и ликвидацию последствий».

Предложение о введении режима чрезвычайной ситуации представители фирмы-арендатора, направили в администрацию Слободского района. По их мнению, такой режим позволит избежать бюрократических проволочек.

В Слободском районе подсчитывают ущерб от разрушительного смерча

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама