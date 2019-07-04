Прокуратура провела проверку безопасности аттракционов в Кирове. В каком состоянии находятся сооружения в парках, и как так получилось, что некоторые объекты работают, несмотря на закончившийся срок эксплуатации?
АЛЬБИНА САМИГУЛЛИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Аттракцион "Колесо обозрения" в парке имени Кирова должен был выйти из эксплуатации 23 года назад. Но, как мы видим, он до сих пор принимает любителей острых ощущений».
Это точка зрения прокуратуры, которая недавно совместно с Гостехнадзором провела проверку этого технического сооружения в городе.
ДЕНИС СУХОМЛИН, ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СМИ:
«Несколько аттракционов, расположенных в парке имени Кирова, были выпущены в 80-х годах, однако на момент проведения проверки срок их использования, согласно паспортов объекта, истек».
У представителей парка аттракционов на этот счёт другое мнение. Они говорят, что каждый год законно использовали это оборудование. Дело в том, что не зависимо от срока эксплуатации, прописанного в паспорте, есть специальные ГОСТы, разрешающие продление использования оборудования на год. Но в этот раз вступили в силу изменения, к которым не все успели подготовиться.
МИХАИЛ БЕЛЬТЮКОВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ПАРКОМ АТТРАКЦИОНОВ В ПАРКЕ ИМЕНИ КИРОВА:
«Вышло постановление, что должна быть дополнительная аккредитация по аттракционам, то есть они должны получить дополнительную аккредитацию в Росаккредитации именно на проверку аттракционов, вот что у нашей лаборатории не было. Если раньше этого было достаточно, то сейчас по новым введениям надо ещё дополнительную аккредитацию. Сейчас работа эта ведется, как бы заключится договор с организацией, которая имеет эту аккредитацию, и всё будет, как было раньше».
По этому поводу прокуратурой были вынесены представления об устранении нарушения закона. Несоблюдения закона были выявлены также в Кочуровском парке, на площади Конева и других местах. Некоторые нарушения представляют реальную опасность для жизни посетителей, например, запуск одного из аттракционов в Кочуровском парке осуществлялся путём замыкания электрических оголенных проводов.