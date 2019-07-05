Застройщика слободы Новое Сергеево приговорили к 4 годам колонии.

В Кирове вынесли приговор директору ООО «ТехКомсервис» по уголовному делу обманутых дольщиков.С 2014 года обвиняемый заключил с гражданами и юридическими лицами договоры участия в долевом строительстве домов, расположенных в городе Кирове по адресам ул. Маклина, д. 60-А и ул. Проезжая в слободе Новое Сергеево. Конечными участниками долевого строительства по указанным адресам стали более 160 человек.В соответствии с условиями договоров ООО «ТехКомсервис» еще несколько лет назад обязано было передать квартиры дольщикам после получения разрешения на ввод домов в эксплуатацию. Однако строительство обоих домов к настоящему моменту не окончено, дома в эксплуатацию не введены.Обвиняемый направил часть средств на строительство других домов, а также иные цели. Дольщики не получили права на жилые помещения и возможность их использования по назначению. Отметим, что для некоторых из дольщиков указанное жилье являлось единственным.Помимо этого, было установлено, что обвиняемый при строительстве двух других домов на улице Заповедной г. Кирова, зная о наличии дефектов строящихся зданий, решил продолжить выполнять работы. В 2017 году обвиняемый на основании договоров о долевом участии в строительстве жилья передал дольщикам 10 квартир в домах, расположенных по адресам: г. Киров, ул. Заповедная д. 8 и д.10, не смотря на то, что указанные дома не отвечали требованиям безопасности.Вину в совершенных преступлениях обвиняемый признал.Суд вынес директору ООО «ТехКомсервис» обвинительный приговор и назначил ему наказание в виде 4 лет и 20 дней лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной со строительством жилых домов и иных жилых помещений сроком на 2 года.Приговор не вступил в законную силу.по информации СУ СКР по Кировской области