Почему дети становятся жертвами собственных родителей

В России дети гибнут по вине собственных родителей с пугающей регулярностью. Леденящие кровь сообщения приходят из разных уголков страны, и Киров - не исключение. Почему это происходит? Наша съемочная группа записала исповедь молодой женщины, которая уже много лет пытается понять: что же толкнуло ее на чудовищный поступок?
АЛЁНА РЯБОВА, ОСУЖДЕННАЯ:
«Очень сильно об этом сожалею, но уже ничего не вернешь. Ребенок, да, плакал в тот вечер, и не успокаивался. Я не могла ее успокоить. Она у меня была на руках, и получается, я ее кинула силой».
Она просит не показывать её лицо и не называть её настоящего имени. В исправительной колонии - Алена уже восьмой год. Наказание для нее - не находиться здесь, в четырех стенах, а жить воспоминаниями о том, страшном дне, когда она своими руками убила собственного ребенка. Малышке было всего 4 месяца.
АЛЁНА РЯБОВА, ОСУЖДЕННАЯ:
«Может какой-то послеродовой стресс, я начала выпивать. В тот вечер я подвыпила и не контролировала себя. Может этот стресс случился из-за того, что я была одна, рядом никого не было, поддержки, может еще из-за этого. Мне с этим жить всю жизнь».
Ей было 20 с небольшим, она - мать-одиночка, круглая сирота, которая воспитывалась в детском доме. Сейчас, спустя время, она недоумевает: как могла так чудовищно обойтись со своим ребенком? Совершить то, за что уже никогда не сможет себя простить. В исправительной колонии-18, в поселке Восточном отбывают наказание женщины, которые "оступились" впервые. Сегодня здесь 250 осужденных, пятеро - совершили преступления в отношении своих несовершеннолетних детей.
АЛЕКСЕЙ ПШЕНИЧНИКОВ, НАЧАЛЬНИК ИК-18 УФСИН РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«За 18 лет существования колонии, было несколько кричащих случаев, когда мать жестоко расправлялась с ребенком, находясь в состоянии алкогольного опьянения, абстиненции совершают убийства, причем с особой жестокостью: душат младенцев, когда они мешают им развлекаться, спать, наслаждаться жизнью».
Женщины, осужденные по аналогичным преступлениям, в этой колонии были всегда. Просто не все случаи получают огласку и имеют общественный резонанс. Психотерапевт Мария Дубровская уверена: какими бы ужасными не были эти истории, хорошо, что они не замалчиваются.
МАРИЯ ДУБРОВСКАЯ, ПСИХОТЕРАПЕВТ:
«Кто-то начинает проецировать эту ситуацию на себя, начинает думать, а как я отношусь к своему ребенку? Достаточно ли раз я позвонил своей дочке? Спросил все ли хорошо? А с другой стороны, это влияет на молодежь. А готова ли я стать мамой? А готов ли я стать отцом? Психологически созрел ли я стать родителем? Потому что само по себе родительство - это означает выход из инфантильного, детского состояния уже в фазу взрослой личности».
Эти кадры были сняты за 4 месяца до трагедии. Прогремевшая на всю страну горе-мамаша развлекается в одном из увеселительных заведений. Здесь же она неофициально работает. Это она, в феврале 2019го оставит свою трехлетнюю дочь одну, в квартире. И обречет ее на мучительную смерть. Приговор Пленкиной не вынесен до сих пор, арест продлен до 19го августа. Обвиняемой назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза в Москве. Возможно, она хоть немного прольёт свет на произошедшее.