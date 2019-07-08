Круглосуточные мини-маркеты продолжают нарушать правила торговли алкоголем

Полицейские в очередной раз убедились в том, что в круглосуточных магазинах областного центра продолжают продавать спиртное в любое время, несмотря на запреты. В рейд по мини-маркетам отправилась и наша съемочная группа.Восемь утра. В магазине "24 часа" на улице Воровского, 117 без всяких проблем можно купить пиво. Впрочем, как и в другое запрещенное законом время - с 23:00 до 10:00. Сотрудникам полиции и дружинникам каждый день приходится отрабатывать информацию, поступающую от горожан в дежурную часть. И пока полицейские составляли протокол, у магазина уже появились другие жаждущие приобрести алкоголь. Жители дома, куда только не обращались и сейчас уже собрали все документы для суда.Если подобные мини-маркеты расположены в муниципальном помещении, администрация может расторгнуть договор аренды с предпринимателем-нарушителем. Если же круглосуточный магазин находится в жилом доме и владелец торговой точки является собственником, то общее собрание жильцов может принять решение, чтобы это помещение не использовалось под предприятие торговли. А затем обратиться в суд. Часть магазинов в городе в этом году закрылись после комплексных проверок.Впрочем, нарушителей в сфере оборота алкогольной продукции не пугают ни многочисленные штрафы, ни конфискация спиртного. Не нашла пока поддержки и законодательная инициатива о запрете розничной продажу алкоголя в торговых точках, которые расположены в нежилых помещениях многоквартирных домов.