Пожар в Затоне оказался маскировкой убийства

ЧП произошло 10 июля 2019 года.В мкр. Затон города Котельнича на улице Степана Разина загорелся 4-квартирный деревянный жилой дом. Пожарные расчеты не успели вовремя добраться до места пожара ввиду отсутствия переправы.Дом сгорел полностью. В одной из квартир спасатели нашли тело 48-летнего жильца дома.Эксперты установили, что мужчина погиб не от удушья или ожогов, а в результате ранения в шею.Выяснилось, что накануне пожара в квартире находился молодой человек из Кирова. Он скупал в районе старые механические часы. По версии следствия, в тот день между хозяином квартиры и подозреваемым после употребления спиртных напитков возникла ссора.Молодой человек взял топор и несколько раз ударил потерпевшему. От полученных травм мужчина скончался на месте.Гость решил скрыть следы преступления и поджег вещи, находящиеся в квартире и скрылся с места происшествия. СУ СК РФ по Кировской области в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».В настоящее время проводятся следственные действия, полицейские обеспечивают оперативное сопровождение.