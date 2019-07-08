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Пожар в Затоне оказался маскировкой убийства

Пожар в Затоне оказался маскировкой убийства

Сегодня, 11:00
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Пожар в Затоне оказался маскировкой убийства
ЧП произошло 10 июля 2019 года.

В мкр. Затон города Котельнича на улице Степана Разина загорелся 4-квартирный деревянный жилой дом. Пожарные расчеты не успели вовремя добраться до места пожара ввиду отсутствия переправы.

Дом сгорел полностью. В одной из квартир спасатели нашли тело 48-летнего жильца дома.

Эксперты установили, что мужчина погиб не от удушья или ожогов, а в результате ранения в шею.

Выяснилось, что накануне пожара в квартире находился молодой человек из Кирова. Он скупал в районе старые механические часы. По версии следствия, в тот день между хозяином квартиры и подозреваемым после употребления спиртных напитков возникла ссора.

Молодой человек взял топор и несколько раз ударил потерпевшему. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Гость решил скрыть следы преступления и поджег вещи, находящиеся в квартире и скрылся с места происшествия. СУ СК РФ по Кировской области в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

В настоящее время проводятся следственные действия, полицейские обеспечивают оперативное сопровождение.

фото vk.com/vkotle

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