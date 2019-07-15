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Активисты из Кирова первыми пришли на помощь погорельцам из Котельнича

Активисты из Кирова первыми пришли на помощь погорельцам из Котельнича

15 июля 2019 14:51
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Иван Швецов

В Котельниче активисты Молодой Гвардии помогли семье, которая осталась без крова над головой после пожара, в котором сгорел дом и все имущество.

Ровно месяц назад в страшном пожаре в Котельниче сгорел жилой дом. Всё имущество, всё что нажито десятилетиями - уничтожил огонь. В пожаре виноваты дети, которые играли со спичками и решили поджечь тополиный пух, чтобы "пожарить" на нем сосиски. В итоге только по счастливой случайности никто не погиб. Дом уже не вернуть.

ЕЛЕНА КИСЛИЦЫНА, ПОСТРАДАВШАЯ ПРИ ПОЖАРЕ:
«Мы успели выбежать и комната вспыхнула. Мы не успели даже взять документы, деньги. Вся наличка сгорела. Из-за шалости детей три семьи остались без дома».

Сегодня Елене привезли гуманитарную помощь из Кирова. Поскольку люди выскочили на улицу, в чем были - сгорело все: одежда, обувь, белье, бытовая техника.

- Спасибо Вам огромное за помощь, что откликнулись на наше горе.
- Чем могли, тем помогли!

На беду первыми откликнулись молодогвардейцы из Кирова. Для них это первый, н точно не последний опыт помощи людям.

МАТВЕЙ МАШКОВЦЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ КИРОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ":
«Мы не могли остаться в стороне, сразу созвонились, спросили, что нужно. Эти вещи привезли. Эти вещи собирали партийцы, просто неравнодушные кировчане».

Сейчас Елена живет с семьей в съемном жилье. Та, комната, которую ей предложили в администрации города как временное жилье - малопригодна для проживания 5 человек. Им очень нужен шкаф - чтобы убрать одежду. Пока она лежит в мешках на полу. Кстати, в день визита молодогвардейцев у младшего сына Елены как раз был день рождения. Волонтёры не знали об этом заранее - пришлось подумать о подарке на месте.

Активисты из Кирова первыми пришли на помощь погорельцам из Котельнича

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