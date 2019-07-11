Кировский полицейский спас жизнь тонущему 10-летнему мальчику

История со счастливым концом. Кировчане на днях стали свидетелями спасения тонущего мальчика. Как выяснилось, на помощь ребенку бросился полицейский.Константин Шмаков просто прогуливался, а попал в историю, после которой говорят - герои действительно среди нас. Скромный и немногословный, впрочем, как и все настоящие герои, о своем поступке Константин говорит неохотно. А что тут рассказывать? Всё случилось в воскресение - в 5 вечера.На раздумья времени не было. Капитан полиции снял с себя одежду и бросился на помощь, как выяснилось позднее, 10-летнему Никите.Мальчик не подавал признаков жизни. Передвигаясь по мели, мужчина оказывал ему первую помощь. Непрямой массаж сердца и искусственное дыхание - счёт на секунды. На кону - жизнь.За жизнь мальчика боролись несколько дней и вот сегодня их первая встреча после случившегося. Сегодня жизни и здоровью Никиты ничего не угрожает. Он находится под присмотром специалистов.Мама до сих пор не может поверить в случившееся. В тот день она узнала уже вечером, что сын едва не погиб. Сейчас признаётся - слов благодарности просто не хватит.Не иначе как - ангел-хранитель. 5 лет назад Константин спас из горящей машины четверых, потерявших сознание пассажиров. Сейчас, прогуливаясь по берегу, он признается - других вариантов просто не было, еще с детства на уроке ОБЖ и по долгу службы понятно же сказано: если человек в беде - его надо спасать.