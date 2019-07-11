Кировский полицейский спас жизнь тонущему 10-летнему мальчику

История со счастливым концом. Кировчане на днях стали свидетелями спасения тонущего мальчика. Как выяснилось, на помощь ребенку бросился полицейский.
Константин Шмаков просто прогуливался, а попал в историю, после которой говорят - герои действительно среди нас. Скромный и немногословный, впрочем, как и все настоящие герои, о своем поступке Константин говорит неохотно. А что тут рассказывать? Всё случилось в воскресение - в 5 вечера.
- Хотел уходить с пляжа, но услышал крики детей, которые говорили, кричали, что у них утонул друг - они его не видят.
На раздумья времени не было. Капитан полиции снял с себя одежду и бросился на помощь, как выяснилось позднее, 10-летнему Никите.
КОНСТАНТИН ШМАКОВ, ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА МО МВД РОССИИ ПО ЗАТО ПЕРВОМАЙСКИЙ:
«Начал нырять, искать и вот уже на глубине 2 метров мне удалось увидеть силуэт тела мальчика, вынырнул, взял воздуха и нырнул снова, так как течение там сильное, стало уносить, потому что понял, что с третьего раза мне его будет не найти».
Мальчик не подавал признаков жизни. Передвигаясь по мели, мужчина оказывал ему первую помощь. Непрямой массаж сердца и искусственное дыхание - счёт на секунды. На кону - жизнь.
КОНСТАНТИН ШМАКОВ, ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА МО МВД РОССИИ ПО ЗАТО ПЕРВОМАЙСКИЙ:
«Через некоторое время я оглянулся и увидел сзади себя лодку и положил тело на нос лодки - сделал непрямой массаж сердца - мальчик всхлипнул».
За жизнь мальчика боролись несколько дней и вот сегодня их первая встреча после случившегося. Сегодня жизни и здоровью Никиты ничего не угрожает. Он находится под присмотром специалистов.
АННА УДАЛОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ ПУЛЬМОНОЛОГИИ ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ:
«Мальчик поступил в крайне тяжелом состоянии в отделение анестезиологии и реанимации, был на искусственной вентиляции лёгких и проводилась интенсивная терапия с положительной динамикой. В понедельник начал дышать самостоятельно - был кислородонезависим и сегодня был переведен в отделение пульмонологии».
Мама до сих пор не может поверить в случившееся. В тот день она узнала уже вечером, что сын едва не погиб. Сейчас признаётся - слов благодарности просто не хватит.
АННА, МАМА НИКИТЫ:
«Там мелко очень, идёшь-идёшь, они же не понимают, что там обрыв и вот, мне кажется, он оступился. Благодаря Константину Николаевичу, благодаря всем сотрудникам, которые боролись за его жизнь - это скорая помощь, привезли его вот в детскую областную».
Не иначе как - ангел-хранитель. 5 лет назад Константин спас из горящей машины четверых, потерявших сознание пассажиров. Сейчас, прогуливаясь по берегу, он признается - других вариантов просто не было, еще с детства на уроке ОБЖ и по долгу службы понятно же сказано: если человек в беде - его надо спасать.