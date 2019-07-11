Активисты ОНФ доказали факт нанесения ущерба областному бюджету при замене окон в Кировском авиатехникуме

Общественные активисты доказали, что окна в кировском авиатехникуме не соответствуют госконтракту. Выяснилось, что подрядчик на бюджетные деньги установил вместо пластиковых окон класса "А", окна класса "Б". Долгое время эту правду скрывали.
Минфин, УФАС, Управление капитального строительства - все эти ведомства твердили активистам, что окна соответствуют положениям госконтракта. Администрация техникума хранила гордое молчание и ни разу не ответила на претензии.
ИВАН ГЛИНЧИКОВ, ЭКСПЕРТ ПРОЕКТА ОНФ "ЗА ЧЕСТНЫЕ ЗАКУПКИ":
«Дважды проигнорировала обращения наших активистов и регионального штаба. Никаких устных или письменных комментариев добиться мы не смогли. Провести проверку нам дали только в присутствии прокуратуры».
Из двух учебных корпусов и общежития были изъяты окна. Их направили на независимую экспертизу. Она подтвердила, что вместо пластиковых окон категории "А", подрядчик установил окна классом ниже. А это в свою очередь противоречит госконтракту.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Разницу можно заметить невооруженным взглядом. Это окно класса "А", а это окно класса "Б". Здесь и воздушных камер больше, ребер жесткости тоже больше. Это говорит о том, что и теплоизоляция будет лучше в окне класса "А", а так же, окно класса "А" более долговечное».
Толщина пластика у разных моделей тоже разная, соответственно и цена не одинаковая. Окна категории "Б" стоят на 20-ть процентов дешевле. Таким образом, полагают активисты, подрядчик смог сократить свои затраты. В прокуратуре винят в случившемся отнюдь не строителей, а тех, кто составлял техзадание для подрядчика.
НИКИТА ПОНОМАРЕВ, ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:
«В нарушении федерального закона №44 "О контрактной системе в Российской Федерации" при описании объекта закупки не были указаны соответствующие технические характеристики, предъявляемые к профилю оконных конструкций, в связи с чем, привело в замешательство, в том числе и при исполнении подрядчиком своих работ».
Прокуратура не выявила нарушений при приемке работ. Виновных в неправильном составлении техзадания привлекли к дисциплинарной ответственности. Добавим, информация о категории оконного профиля печатается на одном из ребер. Маркировки разнятся всего лишь на одну цифру.
- Маркировка, класс "А" от класса "Б" одной циферкой отличаются.
- одной цифрой "точка 4".
- Здесь "1070", а здесь "1070.4".
Удивительное совпадение, на подавляющем большинстве окон именно этот символ был либо закрашен, либо заклеен, либо на его месте просверлили отверстие.
В доказательство своих слов активисты предоставляют эти фотографии. Добавим, к ответственности представители прокуратуры привлекать подрядчика не собираются, так как нет оснований.