Активисты ОНФ доказали факт нанесения ущерба областному бюджету при замене окон в Кировском авиатехникуме

Общественные активисты доказали, что окна в кировском авиатехникуме не соответствуют госконтракту. Выяснилось, что подрядчик на бюджетные деньги установил вместо пластиковых окон класса "А", окна класса "Б". Долгое время эту правду скрывали.Минфин, УФАС, Управление капитального строительства - все эти ведомства твердили активистам, что окна соответствуют положениям госконтракта. Администрация техникума хранила гордое молчание и ни разу не ответила на претензии.Из двух учебных корпусов и общежития были изъяты окна. Их направили на независимую экспертизу. Она подтвердила, что вместо пластиковых окон категории "А", подрядчик установил окна классом ниже. А это в свою очередь противоречит госконтракту.Толщина пластика у разных моделей тоже разная, соответственно и цена не одинаковая. Окна категории "Б" стоят на 20-ть процентов дешевле. Таким образом, полагают активисты, подрядчик смог сократить свои затраты. В прокуратуре винят в случившемся отнюдь не строителей, а тех, кто составлял техзадание для подрядчика.Прокуратура не выявила нарушений при приемке работ. Виновных в неправильном составлении техзадания привлекли к дисциплинарной ответственности. Добавим, информация о категории оконного профиля печатается на одном из ребер. Маркировки разнятся всего лишь на одну цифру.Удивительное совпадение, на подавляющем большинстве окон именно этот символ был либо закрашен, либо заклеен, либо на его месте просверлили отверстие.В доказательство своих слов активисты предоставляют эти фотографии. Добавим, к ответственности представители прокуратуры привлекать подрядчика не собираются, так как нет оснований.