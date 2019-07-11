Прямой эфир
12 июл 11:11 В Кирове за взятку задержан директор спортшколы «Юность». 12 июл 17:54 Кировские садоводы спасли и приютили зайчат 12 июл 10:45 Вести. Кировская область (Россия-1) 11.07.2019 12 июл 11:00 Пожар в Затоне оказался маскировкой убийства 12 июл 17:48 В Кировской области пчеловоды опасаются массовой гибели пчел 11 июл 15:06 В Кирове проходит фестиваль инвалидного спорта "Надежда" 12 июл 11:02 На общественном совете обсудили судьбу объекта "Марадыковский" 12 июл 11:05 В Куменском районе определили лучшую доярку области 11 июл 17:49 Почему дети становятся жертвами собственных родителей 12 июл 10:38 Смертельное ДТП в Яранском районе.
21°C
$
62,95
70,56
18 июля 10:20
18 июл 08:45 Футболисты кировского «Факела» одержали пятую победу подряд. 17 июл 18:02 Юниоры "Олимпии" начали подготовку к новому сезону 17 июл 17:51 В выставочном зале представлены "ожившие" картины Алексея Андреева 17 июл 17:46 В Кирове идет передача системы водоснабжения "Водоканалу" 17 июл 17:43 Моногорода региона остались без субсидий на ремонт дорог 17 июл 11:10 Кировские врачи спасли мальчика, укушенного змеей. 17 июл 11:08 Активисты ОНФ доказали факт нанесения ущерба областному бюджету при замене окон в Кировском авиатехникуме 17 июл 11:02 Кировский полицейский спас жизнь тонущему 10-летнему мальчику 17 июл 11:00 Общественная палата о судебных решениях по двойным квитанциям 17 июл 10:31 Конькобежцы начали подготовку к сезону.
Активисты ОНФ доказали факт нанесения ущерба областному бюджету при замене окон в Кировском авиатехникуме

Активисты ОНФ доказали факт нанесения ущерба областному бюджету при замене окон в Кировском авиатехникуме

Вчера, 11:08
331
Артем Макаров

Общественные активисты доказали, что окна в кировском авиатехникуме не соответствуют госконтракту. Выяснилось, что подрядчик на бюджетные деньги установил вместо пластиковых окон класса "А", окна класса "Б". Долгое время эту правду скрывали.

Минфин, УФАС, Управление капитального строительства - все эти ведомства твердили активистам, что окна соответствуют положениям госконтракта. Администрация техникума хранила гордое молчание и ни разу не ответила на претензии.

ИВАН ГЛИНЧИКОВ, ЭКСПЕРТ ПРОЕКТА ОНФ "ЗА ЧЕСТНЫЕ ЗАКУПКИ":
«Дважды проигнорировала обращения наших активистов и регионального штаба. Никаких устных или письменных комментариев добиться мы не смогли. Провести проверку нам дали только в присутствии прокуратуры».

Из двух учебных корпусов и общежития были изъяты окна. Их направили на независимую экспертизу. Она подтвердила, что вместо пластиковых окон категории "А", подрядчик установил окна классом ниже. А это в свою очередь противоречит госконтракту.

АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Разницу можно заметить невооруженным взглядом. Это окно класса "А", а это окно класса "Б". Здесь и воздушных камер больше, ребер жесткости тоже больше. Это говорит о том, что и теплоизоляция будет лучше в окне класса "А", а так же, окно класса "А" более долговечное».

Толщина пластика у разных моделей тоже разная, соответственно и цена не одинаковая. Окна категории "Б" стоят на 20-ть процентов дешевле. Таким образом, полагают активисты, подрядчик смог сократить свои затраты. В прокуратуре винят в случившемся отнюдь не строителей, а тех, кто составлял техзадание для подрядчика.

НИКИТА ПОНОМАРЕВ, ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:
«В нарушении федерального закона №44 "О контрактной системе в Российской Федерации" при описании объекта закупки не были указаны соответствующие технические характеристики, предъявляемые к профилю оконных конструкций, в связи с чем, привело в замешательство, в том числе и при исполнении подрядчиком своих работ».

Прокуратура не выявила нарушений при приемке работ. Виновных в неправильном составлении техзадания привлекли к дисциплинарной ответственности. Добавим, информация о категории оконного профиля печатается на одном из ребер. Маркировки разнятся всего лишь на одну цифру.

- Маркировка, класс "А" от класса "Б" одной циферкой отличаются.
- одной цифрой "точка 4".
- Здесь "1070", а здесь "1070.4".

Удивительное совпадение, на подавляющем большинстве окон именно этот символ был либо закрашен, либо заклеен, либо на его месте просверлили отверстие.

В доказательство своих слов активисты предоставляют эти фотографии. Добавим, к ответственности представители прокуратуры привлекать подрядчика не собираются, так как нет оснований.

Активисты ОНФ доказали факт нанесения ущерба областному бюджету при замене окон в Кировском авиатехникуме

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама