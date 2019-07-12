Опасное соседство с заброшенной школой в деревне Шутовщина

Жители деревни Шутовщина обеспокоены опасным соседством с заброшенной школой. Месяц назад на проблему обратили внимание общественные активисты. Выяснилось, что внутри здания находятся сотни разбитых ртутных ламп. Местные власти пообещали решить проблему, но опасные отходы по-прежнему находятся в заброшенном здании.О том, что в этом месте когда-то ели дети напоминает только надпись на стене. Сегодня школа в деревне Шутовщина превратилась в здание призрак, в которое запросто может попасть любой желающий.Любовь Пешнина проучилась в этой школе 9-ть лет. Потом образовательное учреждение закрыли. Пришлось заканчивать школу в Нововятске. Она еще помнит, когда эти ртутные лампы горели. Теперь только стекло от них хрустит под ногами.Про свободный доступ в здание, про разбитые лампы общественные активисты сообщили администрации Кирова. Школа-призрак находится на балансе именно у городских властей. Это было более месяца назад.Пока администрация бездействует, в заброшенной школе юные хулиганы разводят костры, а рядом со зданием располагается густая растительность, частные дома и детский сад.