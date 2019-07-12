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Опасное соседство с заброшенной школой в деревне Шутовщина

Опасное соседство с заброшенной школой в деревне Шутовщина

Вчера, 10:50
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Артем Макаров

Жители деревни Шутовщина обеспокоены опасным соседством с заброшенной школой. Месяц назад на проблему обратили внимание общественные активисты. Выяснилось, что внутри здания находятся сотни разбитых ртутных ламп. Местные власти пообещали решить проблему, но опасные отходы по-прежнему находятся в заброшенном здании.

- Была средняя общеобразовательная школа, а здесь, конкретно была столовая.

О том, что в этом месте когда-то ели дети напоминает только надпись на стене. Сегодня школа в деревне Шутовщина превратилась в здание призрак, в которое запросто может попасть любой желающий.

- Все ртутные лампы сорваны, это, видимо, некий вид развлечения у местной "шпаны", но никто не пресекает этого.

Любовь Пешнина проучилась в этой школе 9-ть лет. Потом образовательное учреждение закрыли. Пришлось заканчивать школу в Нововятске. Она еще помнит, когда эти ртутные лампы горели. Теперь только стекло от них хрустит под ногами.

АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Когда-то здесь проходили уроки труда. Ребята делали табуретки, а так же выжигали вот такие вот симпатичные композиции на дереве. Сейчас - темное помещение. Хоть фильм ужасов снимай. А когда-то мастерская была очень хорошо освещена. 10 лет назад свет погас, но ртутные лампы остались. Некоторые даже до сих пор в целом состоянии».

ЛЮБОВЬ ПЕШНИНА, АКТИВИСТ ОНФ:
«Процесс накопления ртути в организме, он же постепенный. Последствия, довольно страшные. Если здесь, тем более, маленькие дети находятся, то надо смотреть за их состоянием здоровья».

Про свободный доступ в здание, про разбитые лампы общественные активисты сообщили администрации Кирова. Школа-призрак находится на балансе именно у городских властей. Это было более месяца назад.

ЛЮБОВЬ ПЕШНИНА, АКТИВИСТ ОНФ:
«Еще месяц назад было дано обещание, что приедут, здесь обязательно проведут консервацию и будет проведен осмотр на наличие определенной опасности, но мы пока не видим, что бы какие-то предприняты меры. Теперь наши дальнейшие действия - это обращение в прокуратуру области».

Пока администрация бездействует, в заброшенной школе юные хулиганы разводят костры, а рядом со зданием располагается густая растительность, частные дома и детский сад.

Опасное соседство с заброшенной школой в деревне Шутовщина

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