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В Верхошижемском районе в ДТП пострадали 4 человека.

В Верхошижемском районе в ДТП пострадали 4 человека.

Вчера, 15:42
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В Верхошижемском районе в ДТП пострадали 4 человека.
Авария произошла на 69 км автодороги Киров-Советск-Яранск.

44-летний водитель «Фольксваген Транспортер» неправильно выбрал дистанцию до впереди идущего автомобиля «Богдан» под управлением 21-летнего мужчины и совершил с ним столкновение. В аварии получили травмы четыре пассажирки "Фольксваген Транспортер" - 57, 67, 60 и 72 лет.

В целом за прошедшие сутки, 17 июля, на территории Кировской области произошло пять ДТП, в которых восемь человек получили травмы.

В Кирове на ул. Щорса, 19, 61-летний водитель автомобиля «ЗИЛ» сбил 59-летнего пешехода. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Пешеход получил травмы.




В Котельниче на ул. Советской, 99, 30-летний водитель «ВАЗ-21144» (мужчина находился в состоянии опьянения) совершил наезд на опору моста. В результате происшествия водитель получил травмы.








На Победиловском тракте 36-летний водитель автомобиля «Лада Калина» сбил 59-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия пешеход получил травмы, не госпитализирован.

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