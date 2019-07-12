В Верхошижемском районе в ДТП пострадали 4 человека.
Авария произошла на 69 км автодороги Киров-Советск-Яранск.
44-летний водитель «Фольксваген Транспортер» неправильно выбрал дистанцию до впереди идущего автомобиля «Богдан» под управлением 21-летнего мужчины и совершил с ним столкновение. В аварии получили травмы четыре пассажирки "Фольксваген Транспортер" - 57, 67, 60 и 72 лет.
В целом за прошедшие сутки, 17 июля, на территории Кировской области произошло пять ДТП, в которых восемь человек получили травмы.
В Кирове на ул. Щорса, 19, 61-летний водитель автомобиля «ЗИЛ» сбил 59-летнего пешехода. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Пешеход получил травмы.
В Котельниче на ул. Советской, 99, 30-летний водитель «ВАЗ-21144» (мужчина находился в состоянии опьянения) совершил наезд на опору моста. В результате происшествия водитель получил травмы.
На Победиловском тракте 36-летний водитель автомобиля «Лада Калина» сбил 59-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия пешеход получил травмы, не госпитализирован.