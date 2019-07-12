В Кирове известного предпринимателя подозревают в уклонении от уплаты налогов.

Подозреваемого задержали при поддержке сотрудников СОБР Росгвардии.Уголовное дело возбуждено по материалам сотрудников УЭБиПК УМВД России по Кировской области.Преступление было выявлено в ходе оперативного сопровождения полицией уголовных дел, возбужденных в отношении ряда руководителей предприятий ЛПК Кировской области.Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Кировской области было установлено, что руководители одной из фирм Кирова, занимающейся производством и продажей бумаги, тары и упаковочных материалов, уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость.Бизнесмены внесли заведомо ложные сведения в налоговые декларации и другие документы. В результате федеральный бюджет недополучил НДС на общую сумму более 9 миллионов рублей.Следователем СУ СК России по Кировской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору).Один из подозреваемых из числа руководителей фирмы был задержан и доставлен для проведения следственных действий.