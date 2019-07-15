В микрорайоне "Дружбы" появилось еще одно злачное место

В Кирове появилось еще одно злачное место. Теперь в районе кинотеатра Дружба собирается специфичный контингент, а местные жители не знают, как справиться с этим бедствием.Мы видим кадры драки и разборок хулиганов с полицией, которые были сняты на улице Щорса в районе дома 39"б". Несколько месяцев назад за кинотеатром в помещении бывшего общественного туалета открылся круглосуточный бар. И жизнь местных жителей сразу же превратилась в ад. Пьяные компании и днём и ночью терроризируют район: очень часто приходится вызывать полицию.Кстати, рядом есть еще один бар, но он не работает по ночам, и там не наливают крепкие спиртные напитки, а в этом заведении можно легко купить водку. Это уже выявляли оперативные мероприятия по контрольной закупке.Как почти всегда бывает в таких ситуациях, люди куда только не обращались, вплоть до писем к президенту.Сегодня оперативники и представители налоговых органов провели очередную проверку работы бара. Сделали ещё одну контрольную закупку. И коммерсанты снова попались на нарушении - спиртное продали без чека и выдали в неоткрытой бутылке. В барах так торговать алкоголем нельзя. С хозяевами торговой точки скоро будет проведена профилактическая беседа в полиции.Как показывает опыт борьбы общественности с подобными злачными местами - быстрой победа в войне с продавцами ночной водки не бывает, но рано или поздно при поддержке СМИ и полиции можно сделать так, что коммерсанту становится невыгодно держать свой бизнес. Штрафы за торговлю крепким спиртным без лицензии большие до - 100 тысяч рублей. А контрольных закупок теперь будет очень много, обещают местные жители и правоохранители всецело поддерживают их в этом.Мы будем следить за развитием событий.