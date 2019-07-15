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В микрорайоне "Дружбы" появилось еще одно злачное место

В микрорайоне "Дружбы" появилось еще одно злачное место

Вчера, 15:20
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Иван Швецов

В Кирове появилось еще одно злачное место. Теперь в районе кинотеатра Дружба собирается специфичный контингент, а местные жители не знают, как справиться с этим бедствием.

Мы видим кадры драки и разборок хулиганов с полицией, которые были сняты на улице Щорса в районе дома 39"б". Несколько месяцев назад за кинотеатром в помещении бывшего общественного туалета открылся круглосуточный бар. И жизнь местных жителей сразу же превратилась в ад. Пьяные компании и днём и ночью терроризируют район: очень часто приходится вызывать полицию.

ГЕННАДИЙ СКОПИН, МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ:
«Проветрить форточки боимся. Они курят под окнами, орут. Выйдут на улицу 20 человек, начинают махаться, драться».

Кстати, рядом есть еще один бар, но он не работает по ночам, и там не наливают крепкие спиртные напитки, а в этом заведении можно легко купить водку. Это уже выявляли оперативные мероприятия по контрольной закупке.

ЕЛЕНА ЧУХЛОМИНА, МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА:
«У меня 2-е детей, я боюсь гулять здесь, боюсь отпускать старшего сына. Мало ли, эти пьяные могут пристать как-то к ребенку».

Как почти всегда бывает в таких ситуациях, люди куда только не обращались, вплоть до писем к президенту.

ГЕННАДИЙ СКОПИН, МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ:
«Владимир Владимирович, Христа ради, ради Бога, помогите! Уберите этот бар или бордель лучше его назвать».

ЛИЛИЯ ХЛОПЦЕВА, МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА:
«Мы обращались в прокуратуру города, в администрацию города, на прямую линию к губернатору, в Роспотребнадзор. Ответ приходит, но результата пока мы никакого не видим».

Сегодня оперативники и представители налоговых органов провели очередную проверку работы бара. Сделали ещё одну контрольную закупку. И коммерсанты снова попались на нарушении - спиртное продали без чека и выдали в неоткрытой бутылке. В барах так торговать алкоголем нельзя. С хозяевами торговой точки скоро будет проведена профилактическая беседа в полиции.

ИЛЬЯ УЛЬЯНОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ИСПОЛНЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УМВД РОССИИ ПО Г. КИРОВУ:
«Будет предложено ограничить свою работу по времени, подключить тревожную кнопку, нанять охрану. Чтобы и сотрудники полиции могли оперативно реагировать на эту ситуацию. Ну и желательно такому заведению свою деятельность ограничить 22 или 23 часами, после этого времени у нас шуметь нельзя».

Как показывает опыт борьбы общественности с подобными злачными местами - быстрой победа в войне с продавцами ночной водки не бывает, но рано или поздно при поддержке СМИ и полиции можно сделать так, что коммерсанту становится невыгодно держать свой бизнес. Штрафы за торговлю крепким спиртным без лицензии большие до - 100 тысяч рублей. А контрольных закупок теперь будет очень много, обещают местные жители и правоохранители всецело поддерживают их в этом.

Мы будем следить за развитием событий.

В микрорайоне

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