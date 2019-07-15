Храм культуры или церковь? Сегодня арбитражный суд продолжил рассмотрение вопроса о судьбе Александровского костела. И решения вновь принято не было. На этот раз появились вопросы к тем, кто проводил экспертизу здания.После исследования Александровского костела эксперты сделали вывод, что главное здание соответствуют изначальному плану и предназначению. Однако, представители властей уверены, что выводы специалистов не могут иметь законной силы, поскольку не отвечают на поставленные судом вопросы. Кроме того, представители властей выявили нарушения в документах.В 90-е годы из Александровского костела был сделан концертный зал. Были построены подземные помещения, а также проведены другие работы. Настоятель католического прихода отец Григорий считает, несмотря на все ремонты и перестройки, костел не утратил своего изначального значения. Позицию представителей власти он считает не состоятельной.Судья обратила внимание, что некоторые пункты экспертизы здания нуждаются в пояснении. Поэтому необходимо пригласить на заседания тех, кто составлял документы. С этим согласились обе стороны спора. Следующее заседание назначено на 19-е августа.