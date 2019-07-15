Храм культуры или церковь? Сегодня арбитражный суд продолжил рассмотрение вопроса о судьбе Александровского костела. И решения вновь принято не было. На этот раз появились вопросы к тем, кто проводил экспертизу здания.
После исследования Александровского костела эксперты сделали вывод, что главное здание соответствуют изначальному плану и предназначению. Однако, представители властей уверены, что выводы специалистов не могут иметь законной силы, поскольку не отвечают на поставленные судом вопросы. Кроме того, представители властей выявили нарушения в документах.
АНДРЕЙ ИГУМНОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА УЧЕТА ИМУЩЕСТВА МИНИСТЕРСТВА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Выводы экспертов основаны на неполном анализе материала и представленную экспертизу нельзя признать доказательством. Экспертиза проведена с существенными нарушениями норм законодательства».
В 90-е годы из Александровского костела был сделан концертный зал. Были построены подземные помещения, а также проведены другие работы. Настоятель католического прихода отец Григорий считает, несмотря на все ремонты и перестройки, костел не утратил своего изначального значения. Позицию представителей власти он считает не состоятельной.
О. ГРИГОРИЙ ЗВОЛИНЬСКИ, НАСТОЯТЕЛЬ РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОГО ПРИХОДА В Г. КИРОВЕ:
«Они в какой-то мере сами себе противоречат, ссылаются на те документы, факты, которые им выгодны».
Судья обратила внимание, что некоторые пункты экспертизы здания нуждаются в пояснении. Поэтому необходимо пригласить на заседания тех, кто составлял документы. С этим согласились обе стороны спора. Следующее заседание назначено на 19-е августа.