Рыба в реке Проснице погибла из-за сброса навозных масс.

Специалисты министерства охраны окружающей среды провели расследование по факту массовой гибели рыбы в реке Проснице в районе села Полом Кирово-Чепецкого района.Результаты лабораторных исследований образцов проб показали значительные загрязнения.После тщательного осмотра акватории реки Просницы в деревне Максаки Кирово-Чепецкого района был выявлен сброс сточных вод, стекающих с места хранения навозных масс.Анализ проб показал превышения предельно допустимых концентраций по БПК (в 72 раза), аммоний-иону (в 209 раз), нитрит-иону (в 14 раз), фосфору (в 90 раз), железу (в 23 раза), СПАВ (в 52 раза) и нефтепродуктам (в 38 раз).Загрязненные массы стекают со стороны участка, который разрешено использовать для сельскохозпроизводства. На участке располагается промплощадка ООО сельскохозяйственное предприятие «Поломское». По результатам расследования направлены материалы в Управление Росприроднадзора по Кировской области для принятия мер реагирования, т.к. ООО сельхозпредприятие «Поломское» подлежит федеральному государственному экологическому надзору.