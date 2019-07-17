С 23 июля приостановлена продажа билетов на несколько поездов южного направления.
В связи с ЧП на станции Керки Северной железной дороги, где вследствие неблагоприятных погодных условий оказались размыты жд пути и произошел сход вагонов грузового поезда, с 23 по 26 июля 2019 года закрываются продажи проездных документов по всему маршруту следования на поезда:
· № 041 Воркута - Москва;
· № 375 Воркута - Москва;
· № 77 Воркута - Санкт-Петербург;
· № 267 Сосногорск - Новороссийск;
· № 287 Воркута - Белгород;
· № 309 Воркута - Адлер (следует через станцию Киров);
· № 89 Воркута - Нижний Новгород (следует через станцию Киров);
· № 257 Сосногорск - Адлер;
· № 311 Воркута - Новороссийск (следует через станцию Киров);
· № 21 Лабытнанги - Москва;
· № 209 Лабытнанги - Москва.
С 23 по 26 июля 2019 года ряд пассажирских поездов следует только до станции Сосногорск. Далее по маршруту продажи закрыты:
· № 042 Москва - Воркута;
· № 376 Москва - Воркута;
· № 22 Москва - Лабытнанги;
· № 210 Москва - Лабытнанги;
· № 78 Санкт-Петербург - Воркута;
· № 268 Новороссийск - Сосногорск;
· № 288 Белгород - Воркута;
· № 310 Адлер - Воркута (следует через станцию Киров);
· № 90 Нижний Новгород - Воркута (следует через станцию Киров);
· № 258 Адлер - Сосногорск;
· № 312 Новороссийск - Воркута.
Также отменяются следующие поезда:
· № 304/303 Сыктывкар - Усинск отправлением из Сыктывкара и Усинска с 22 по 26 июля;
· № 306/305 Сыктывкар - Усинск отправлением из Сыктывкара и Усинска c 23 по 26 июля;
· № 54/53 Сыктывкар - Усинск отправлением из Сыктывкара и Усинска c 23 по 26 июля.
В период с 22 по 26 июля поезда назначением до Усинска, Воркуты и Лабытнанги следуют только до станции Сосногорск. Поезда, следующие от станций Воркута и Лабытнанги, проследуют до станции Печора.
Пассажирам, ожидающим на вокзалах, бесплатно предоставлены услуги залов повышенной комфортности, комнат матери и ребенка, комнат длительного отдыха и камер хранения.
При задержках поездов свыше 4-х часов организовано питание.
Пассажиры поездов № 42 и № 306 отправлены автотранспортом из Сосногорска. Возврат и переоформление проездных документов пассажирам при отказе от поездки будет производиться без удержания дополнительных платежей и сборов.
Информацию о движении поездов пассажиры и встречающие могут узнать в Едином информационно-сервисном центре по телефону 8-800-775-00-00.
фото usinsk.online