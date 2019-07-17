С 23 июля приостановлена продажа билетов на несколько поездов южного направления.

В связи с ЧП на станции Керки Северной железной дороги, где вследствие неблагоприятных погодных условий оказались размыты жд пути и произошел сход вагонов грузового поезда, с 23 по 26 июля 2019 года закрываются продажи проездных документов по всему маршруту следования на поезда:· № 041 Воркута - Москва;· № 375 Воркута - Москва;· № 77 Воркута - Санкт-Петербург;· № 267 Сосногорск - Новороссийск;· № 287 Воркута - Белгород;· № 257 Сосногорск - Адлер;· № 21 Лабытнанги - Москва;· № 209 Лабытнанги - Москва.С 23 по 26 июля 2019 года ряд пассажирских поездов следует только до станции Сосногорск. Далее по маршруту продажи закрыты:· № 042 Москва - Воркута;· № 376 Москва - Воркута;· № 22 Москва - Лабытнанги;· № 210 Москва - Лабытнанги;· № 78 Санкт-Петербург - Воркута;· № 268 Новороссийск - Сосногорск;· № 288 Белгород - Воркута;· № 258 Адлер - Сосногорск;· № 312 Новороссийск - Воркута.Также отменяются следующие поезда:· № 304/303 Сыктывкар - Усинск отправлением из Сыктывкара и Усинска с 22 по 26 июля;· № 306/305 Сыктывкар - Усинск отправлением из Сыктывкара и Усинска c 23 по 26 июля;· № 54/53 Сыктывкар - Усинск отправлением из Сыктывкара и Усинска c 23 по 26 июля.В период с 22 по 26 июля поезда назначением до Усинска, Воркуты и Лабытнанги следуют только до станции Сосногорск. Поезда, следующие от станций Воркута и Лабытнанги, проследуют до станции Печора.Пассажирам, ожидающим на вокзалах, бесплатно предоставлены услуги залов повышенной комфортности, комнат матери и ребенка, комнат длительного отдыха и камер хранения.При задержках поездов свыше 4-х часов организовано питание.Пассажиры поездов № 42 и № 306 отправлены автотранспортом из Сосногорска. Возврат и переоформление проездных документов пассажирам при отказе от поездки будет производиться без удержания дополнительных платежей и сборов.Информацию о движении поездов пассажиры и встречающие могут узнать в Едином информационно-сервисном центре по телефону 8-800-775-00-00.