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В Кирово-Чепецке иномарка врезалась в опору ЛЭП.

В Кирово-Чепецке иномарка врезалась в опору ЛЭП.

Сегодня, 10:29
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В Кирово-Чепецке иномарка врезалась в опору ЛЭП.
Авария произошла на улице Сосновой, 11, около 6 часов утра.

По предварительным данным, 46-летний водитель "Рено Логан" выехал на полосу встречного движения. Затем иномарка оказалась за пределами проезжей части и врезалась ва опору ЛЭП. В результате происшествия 31-летняя пассажирка автомобиля «Рено Логан» получила травмы и была госпитализирована. 

В целом за прошедшие сутки в Кировской области произошло 4 ДТП, в которых 4 человека получили травмы. 

На 10 км дороги Киров-Советск-Яранск 33-летний водитель «Дэу» сбил 81-летнюю женщину, переходившую проезжую часть дороги по обозначенному дорожными знаками нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия пенсионерка получила травмы и была госпитализирована. 




В Кирове на улице Юровской, 2, 35-летний водитель «Тойота Королла» совершил наезд на 10-летнего велосипедиста, причинив ему травмы (не госпитализирован). 




На ул. Производственной, 12, 47-летний водитель-бесправник на автомобиле «Уаз Патриот» (рабочий, трезвый) совершил наезд на пересекающего проезжую часть дороги 31-летнего велосипедиста, причинив ему травмы (не госпитализирован). 

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