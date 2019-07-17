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Операция «Мак».

Операция «Мак».

Сегодня, 11:28
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Иван Швецов

В садоводстве у Кирова на заброшенном участке полицейские обнаружили растение, по виду напоминающее опийный мак. Заросли были ликвидированы, а растение отправлено на экспертизу.

В городе Кирове проходит оперативно-профилактическая операция «Мак». Основные цели и задачи полицейских – выявление, предупреждение и ликвидация незаконных посевов мака, конопли и других растений, содержащих в своем составе наркотические средства. Порой, запрещённые растения вырастают сами по себе, их никто специально не культивирует. Так произошло и с зарослями травы, подозрительно похожей на мак, в одном из садоводческих товариществ Кирова.

АНДРЕЙ БЕЛОРЫБКИН, УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПОЛИЦИИ ОТДЕЛА №2:
«У нас существует уголовно-административная ответственность за то правонарушение. Если обнаружат дикорастущий мак, то собственнику земли предписано выполнить определённые действия».

Все наркотические растения нужно уничтожить, даже если они случайно выросли на брошенном садовом участке. Когда хозяина нельзя найти - уничтожением занимаются сами полицейские. Добавим, что самая эффективная мера по противодействию распространения наркомании – помощь правоохранительным органам в выявлении и пресечении наркопреступлений со стороны общественности. Если вы видите на участке соседа яркий цветок, который ни с чем нельзя спутать, — позвоните в полицию.

Операция «Мак».

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