В садоводстве у Кирова на заброшенном участке полицейские обнаружили растение, по виду напоминающее опийный мак. Заросли были ликвидированы, а растение отправлено на экспертизу.В городе Кирове проходит оперативно-профилактическая операция «Мак». Основные цели и задачи полицейских – выявление, предупреждение и ликвидация незаконных посевов мака, конопли и других растений, содержащих в своем составе наркотические средства. Порой, запрещённые растения вырастают сами по себе, их никто специально не культивирует. Так произошло и с зарослями травы, подозрительно похожей на мак, в одном из садоводческих товариществ Кирова.Все наркотические растения нужно уничтожить, даже если они случайно выросли на брошенном садовом участке. Когда хозяина нельзя найти - уничтожением занимаются сами полицейские. Добавим, что самая эффективная мера по противодействию распространения наркомании – помощь правоохранительным органам в выявлении и пресечении наркопреступлений со стороны общественности. Если вы видите на участке соседа яркий цветок, который ни с чем нельзя спутать, — позвоните в полицию.