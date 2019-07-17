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Токсичное болото: под Чепецком неизвестные разлили нефтепродукты.

Токсичное болото: под Чепецком неизвестные разлили нефтепродукты.

Сегодня, 17:29
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Карина Алоян

Вместо артезианской скважины в Кирово-Чепецком районе активисты ОНФ обнаружили токсичное болото.

Десяток бочек - и десятки лет для восстановления экосистемы из-за халатности людей. Чёрная жидкость с ярко выраженным запахом креозота. Это токсичное вещество, при длительном воздействии на организм человека, оно способно вызвать серьезные заболевания.

ЛЮБОВЬ ПЕШНИНА, ЭКСПЕРТ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ ОНФ "ЭКОЛОГИЯ":
«Поступило обращение, мы, конечно, выехали сразу проверить так ли это и то, что мы увидели, заставляет нас задуматься именно об экологической безопасности, потому что мы видим разлитые нефтепродукты по земле и уже все впитывается в почву».

Отходы нефтепродуктов имеют 3-4 класс опасности. Их попадание в почву наносит серьезный урон экосистеме.

КАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«При этом всего в нескольких метрах от опасной свалки расположен участок, который предназначен для эксплуатации артезианской скважины. Поблизости расположены овощехранилища и различные склады».

Сигнал уже поступил в министерство охраны окружающей среды Кировской области. На место выехали специалисты для того, чтобы взять пробы почвы и вещества.

ЕЛЕНА ЦАРЕГОРОДЦЕВА, СТАРШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:
«Будут определены границы загрязненного участка, его масштабы, будут отобраны пробы загрязняющего вещества на степень его токсичности, а так же отобраны пробы почвы на факт загрязнения».

Уже по результатам лабораторных исследований будет принято решение о мерах реагирования. Кроме того, предстоит установить и собственника земельного участка, которому предстоит устранять свалку.

Токсичное болото: под Чепецком неизвестные разлили нефтепродукты.

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