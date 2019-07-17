Токсичное болото: под Чепецком неизвестные разлили нефтепродукты.

Вместо артезианской скважины в Кирово-Чепецком районе активисты ОНФ обнаружили токсичное болото.Десяток бочек - и десятки лет для восстановления экосистемы из-за халатности людей. Чёрная жидкость с ярко выраженным запахом креозота. Это токсичное вещество, при длительном воздействии на организм человека, оно способно вызвать серьезные заболевания.Отходы нефтепродуктов имеют 3-4 класс опасности. Их попадание в почву наносит серьезный урон экосистеме.Сигнал уже поступил в министерство охраны окружающей среды Кировской области. На место выехали специалисты для того, чтобы взять пробы почвы и вещества.Уже по результатам лабораторных исследований будет принято решение о мерах реагирования. Кроме того, предстоит установить и собственника земельного участка, которому предстоит устранять свалку.