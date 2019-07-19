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Директора спортшколы "Юность" заподозрили в вымогательстве.

Директора спортшколы "Юность" заподозрили в вымогательстве.

Вчера, 10:04
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Директора спортшколы
В СУ СКР по Кировской области сообщили о новом эпизоде в расследовании деятельности директора спортивной школы «Юность» г. Кирова.

В отношении Логиновского возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки с вымогательством взятки).

По версии следствия, инцидент произошел в августе прошлого года. Директор спортшколы потребовал от своей подчиненной передать ему лично часть премии. Свои требования он мотивировал тем, что в случае отказа женщина вообще не будет получать премиальные выплаты или вообще будет уволена с должности.

Впоследствии директор спортшколы получил от подчиненной требуемую сумму в виде взятки в размере не менее 25 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следователи проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Расследование обоих дел продолжается. 

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