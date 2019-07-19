Я поняла что нас обманули: туристов из Кировской области развели на деньги.

Семья из Слободского попалась на удочку мошенника, пытаясь снять квартиру в Москве через интернет. Как действовал обманщик и что надо знать, чтобы не попасть в подобную ситуацию?Тая Носкова с детьми и мужем недавно вернулась с юга. Отдых удался на славу, а вот по пути домой случилась неприятность. В Москве им надо было переждать время до отправления самолёта в Киров. Решили снять жильё посуточно. Женщина быстро нашла привлекательное объявление. Её не смутила подозрительно низкая цена, всего 3 тысячи. Мошенник настаивал на предоплате. Обещал встретить в аэропорту и довести до дома. По факту - после перевода денег не получилось даже дозвониться.В итоге семья была вынуждена срочно искать, где переночевать с двумя маленькими детьми. Тая не стала обращаться в полицию, а решила наказать обманщика сама. Обратилась к администрации сайта, где прочла объявление и попросила заблокировать мошенника.В полиции считают, что в случае дистанционного хищения денег, шансы найти преступника есть всегда. У пострадавшей остался его номер телефона и реквизиты банковской карты - какая-никакая, а всё-таки зацепка.Полицейские не советуют вносить предоплату, но если без этого никак нельзя, пользоваться нужно только проверенными сервисами и услугами, которые гарантируют честную сделку и возврат средств, если что-то пошло не так. Также можно проверить номер телефона продавца через интернет. Например, мошенник, который обманул Таю, использовал номер оператора сотовой связи из Нижнего Новгорода. Уже тут должно было закрасться сомнение, что имеешь дело с аферистом, который притворяется москвичом. Но этого не случилось - как результат - потеря сбережений.