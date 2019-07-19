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На Солнечной в ДТП пострадали 2 человека.

На Солнечной в ДТП пострадали 2 человека.

Вчера, 12:50
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На Солнечной в ДТП пострадали 2 человека.
Авария произошла утром в Кирове на ул. Солнечной, 31.

По предварительным данным, 51-летний водитель автомобиля «Хендай» совершил столкновение с попутным автомобилем «Лада Калина».

В результате происшествия два человека получили травмы: водитель автомобиля «Хендай» и 22-летняя пассажирка автомобиля «Лада Калина» (не госпитализированы).

В целом за прошедшие сутки в Кировской области произошло 3 ДТП, в которых 4 человека получили травмы.

В Кирове на ул.Ломоносова, 5а, водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на 22-летнюю девушку, переходившую проезжую часть дороги по обозначенному дорожными знаками нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия пешеход получила травмы (не госпитализирована). 




В Котельничском районе на 307 км федеральной автодороги «Вятка», по предварительным данным, 31-летний водитель-бесправник мотоцикла «Кавасаки» совершил столкновение с попутным автомобилем «Фольксваген». В результате происшествия мотоциклист получил травмы и был госпитализирован.

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