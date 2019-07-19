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В детском палаточном лагере «Трамплин» прошла внеплановая проверка.

В детском палаточном лагере «Трамплин» прошла внеплановая проверка.

Вчера, 11:02
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Артем Макаров

В Хабаровском крае объявлен трехдневный траур по детям, погибшим во время пожара в палаточном лагере. Напомним, трагедия унесла жизни четверых подростков. Несколько десятков детей пострадали. В Кировской области начались внеплановые проверки всех лагерей отдыха. Наши корреспонденты сегодня побывали в единственном палаточном лагере, который находится в Советском районе.

- Это, значит, коврик, мы его каждый день заправляем-расправляем.

По ночам в палатке бывает холодно. Приходится надевать несколько кофт, говорит Ульяна Шутова. Обогревателями пользоваться строго настрого запрещено. В палатке не допускается открытого огня.

УЛЬЯНА ШУТОВА:
«Мы надеваем даже курточки, шапки и носки теплые. Заворачиваемся, как можно теплее в спальники».
Единственный палаточный лагерь для детей в Кировской области располагается в Советском районе, заказнике Пижемский.

Сейчас здесь отдыхают без малого 70-т детей. Ребята живут в шестиместных палатках. Обедают под открытым небом, когда нет дождя. Занимаются ориентированием, изучают азы туризма.

АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Лагерь разбит на несколько частей. Дети проживают на поляне за этими деревьями. Здесь - столовая, установлены столы, здесь проходят занятия, так же кухня, а администрация и вожатые проживают в этих палатках. Примерно в пятидесяти метрах от своих подопечных».

Несмотря на расстояние, дети никогда не остаются без присмотра, говорит руководитель лагеря. Даже ночью рядом с детскими палатками дежурят несколько взрослых.

СТАНИСЛАВ КУЗНЕЦОВ, ДИРЕКТОР ЛАГЕРЯ:
«В ночное время охраняют их дежурные. 2-3 человека мужского пола».

Дети на достаточно суровые условия не жалуются. Многие приезжают отдыхать сюда не первый год. Проверка лагеря тоже проходит не в первый раз. Члены комиссии изучили условия проживания детей, а также оценили пожарную безопасность. Эта палатка - баня. Внутри установлена печка.

- Я не знаю, есть документы на эти ткани?
- Есть документы.

Документы предоставили, ткань не загорится от высокой температуры. После трагедии, которая произошла в Хабаровском крае, подобные лагеря - на особом контроле.

ВЛАДИМИР САРАЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Установка, которая была от губернатора Кировской области - это еще раз в обязательном порядке, провести инструктажи проверить все системы безопасности».

Сотрудники Роспотребнадзора проверяют лагерь уже в пятый раз в этом сезоне. Было выявлено несколько нарушений.

СТАНИСЛАВ ЗЫКОВ, НАЧАЛЬНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Отсутствовала маркировка на разделочных ножах, не был выделен стол дополнительный для приготовления пищи».

Добавим, Роспотребнадзор регулярно проводит проверки во всех детских лагерях области.

АНИС САМИГУЛЛИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В летнюю оздоровительную компанию 2019 года Управлением Роспотребнадзором по Кировской области выдано 518 санитарно-эпидемиологических заключений по организации отдыха детей».

Добавим, палаточный лагерь находится в 15-ти километрах от Советска. В нем постоянно дежурят два медика.

В детском палаточном лагере «Трамплин» прошла внеплановая проверка.

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