В детском палаточном лагере «Трамплин» прошла внеплановая проверка.

В Хабаровском крае объявлен трехдневный траур по детям, погибшим во время пожара в палаточном лагере. Напомним, трагедия унесла жизни четверых подростков. Несколько десятков детей пострадали. В Кировской области начались внеплановые проверки всех лагерей отдыха. Наши корреспонденты сегодня побывали в единственном палаточном лагере, который находится в Советском районе.По ночам в палатке бывает холодно. Приходится надевать несколько кофт, говорит Ульяна Шутова. Обогревателями пользоваться строго настрого запрещено. В палатке не допускается открытого огня.Сейчас здесь отдыхают без малого 70-т детей. Ребята живут в шестиместных палатках. Обедают под открытым небом, когда нет дождя. Занимаются ориентированием, изучают азы туризма.Несмотря на расстояние, дети никогда не остаются без присмотра, говорит руководитель лагеря. Даже ночью рядом с детскими палатками дежурят несколько взрослых.Дети на достаточно суровые условия не жалуются. Многие приезжают отдыхать сюда не первый год. Проверка лагеря тоже проходит не в первый раз. Члены комиссии изучили условия проживания детей, а также оценили пожарную безопасность. Эта палатка - баня. Внутри установлена печка.Документы предоставили, ткань не загорится от высокой температуры. После трагедии, которая произошла в Хабаровском крае, подобные лагеря - на особом контроле.Сотрудники Роспотребнадзора проверяют лагерь уже в пятый раз в этом сезоне. Было выявлено несколько нарушений.Добавим, Роспотребнадзор регулярно проводит проверки во всех детских лагерях области.Добавим, палаточный лагерь находится в 15-ти километрах от Советска. В нем постоянно дежурят два медика.