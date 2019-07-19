В Котельничском районе столкнулись две иномарки.
Авария произошла на 310 км федеральной автодороги «Вятка».
По предварительным данным, столкнулись два встречных автомобиля «Форд Куга» и автомобиля «Шевроле». В результате происшествия два человека получили травмы: 64-летний водитель автомобиля «Форд Куга» и 61-летняя пассажирка автомобиля «Шевроле» (не госпитализирована).
В целом за прошедшие сутки в Кировской области произошло 5 ДТП, в которых 7 человек получили травмы.
В Кирове на ул.Горбачева, 38, 59-летний водитель автомобиля «Фиат» совершил наезд на находившегося на проезжей части дороги 26-летнего мужчину, причинив ему травмы (не госпитализирован).
В д. Булдаки на улице Виноградной, 2 (Октябрьский район г. Кирова), 42-летний водитель автомобиля «Ниссан Тиада» при повороте направо не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате происшествия водитель автомобиля «Ниссан Тиада» и его 42-летняя пассажирка получили травмы (не госпитализированы).