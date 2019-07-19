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В Слободском районе выясняют обстоятельства гибели 15-летнего подростка.

В Слободском районе выясняют обстоятельства гибели 15-летнего подростка.

Вчера, 15:29
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В Слободском районе выясняют обстоятельства гибели 15-летнего подростка.
Количество утонувших в реках и водоемах Кировской области продолжает расти.

В Слободском районе проводится проверка по факту гибели 15-летнего подростка.

Как сообщает СУ СКР по Кировской области, ЧП произошло на пруду в деревне Азлань.

У водоема мальчик отдыхал в компании друзей и решил искупаться. Следователи уже установили, что место, где отдыхали подростки, не было предназначено и оборудовано для купания.

В целом по данным ГУ МЧС, в Кировской области с 1 по 30 июня 2019 года утонули 11 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Одно из последних ЧП произошло на пруду у посёлка Речной в Кировской области. Там во время купания утонул 26-летний мужчина. 

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