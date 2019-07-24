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В Кирове задержали двух насильников-шантажистов.

В Кирове задержали двух насильников-шантажистов.

Сегодня, 10:00
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В Кирове задержали двух насильников-шантажистов.
По версии следствия, история началась несколько лет назад.

Двое приятелей 32 и 40 лет неоднократно совершали в отношении двух кировчанок действия сексуального характера и записывали все на видеокамеру.

Затем девушек шантажировали, что разошлют это видео знакомым и распространят в соцсетях, если они откажутся продолжать с ними сексуальные отношения.

На этом дело не закончилось. 32-летний кировчанин решил шантажировать и своего подельника. Угрожая ему рассказать об их совместном "видеобизнесе", молодой человек потребовал за свое молчание деньги.

На протяжении двух лет 40-летний кировчанин передал своему приятелю в общей сложности более 2,5 миллионов рублей.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела. В настоящее время оба подозреваемых задержаны, заключены под стражу. Следователи проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В связи с этим, следователи просят жителей города Кирова и Кировской области, обладающих любой информацией о противоправных действиях данных лиц, или пострадавших от их действий, обращаться в следственные органы по номерам телефонов: 8 (8332) 485-214, 485-201.

фото предоставлено СУ СКР по Кировской области

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