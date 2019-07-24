В Кирове обезврежена банда вымогателей.

Трое жителей Кирова подозреваются в вымогательстве у пенсионеров и инвалидов.Злоумышленники находили своих жертв под предлогом помощи в поиске заработка.Они заманивали людей в свой автомобиль и увозили в квартиру, расположенную в одном из домов г. Кирова. Там их обучали, что нужно говорить и как себя вести для получения кредитов в банках или МФО.Тех, кто не соглашался, запугивали угрозами физической расправы.После краткого "курса обучения" бандиты привозили своих жертв в микрофинансовые организации или магазины бытовой техники. Пострадавшие оформляли на себя договоры займа или приобретали в кредит электронику. Полученные деньги и товары подозреваемые присваивали себе.Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 163 УК РФ. Предполагаемый организатор преступной группы заключен под стражу. Его сообщники находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.На сегодняшний день установлены обстоятельства 9 аналогичных преступлений. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.