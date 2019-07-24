В Оричевском районе в ДТП погибла женщина и пострадал 9-летний ребенок.
Авария произошла на 12 км автодороги Адышево-НижнеИвкино.
По предварительным данным, 28-летняя женщина-водитель автомобиля «Шкода Фабиа» при повороте налево не уступила дорогу встречному автомобилю «ВАЗ-21134» и совершила с ним столкновение.
В ДТП погибла 48-летняя пассажирка автомобиля «Шкода Фабия». 9-летний пассажир иномарки получил травмы и был госпитализирован. Также получил травмы 25-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21134».
В целом за прошедшие три дня на территории Кировской области произошло 12 ДТП, в которых пострадали 17 человек.
В Кирове произошло массовое ДТП на улице Ленина, 111. 36-летний водитель автомобиля «Рено Логан» создал помеху в движении попутному автомобилю «ВАЗ-11173», 36-летний водитель, чтобы избежать столкновения, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль «Шкода Октавия». От удара иномарку отбросило на попутный автобус «ПАЗ». В результате происшествия два пассажира автомобиля «Шкода Октавия» получили травмы: мальчик 8 месяцев (не госпитализирован, и женщина 31 год (госпитализирована).
Еще одна авария произошла в Слободском на улице Советской. По предварительным данным, 49-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2112» совершил столкновение с попутным автомобилем «Форд». В результате происшествия три пассажира автомобиля «Форд» получили травмы: 19-летняя девушка, женщины 42 и 43 года (не госпитализированы).