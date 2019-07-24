В Шабалинском районе горело тепличное хозяйство: 4 человека погибли.

Следователи выясняют обстоятельства гибели 4 человек на территории тепличного хозяйства в Шабалинском районе.ЧП произошло в ночь с 29 на 30 июля.Загорелось одно из деревянных двухэтажных строений, расположенных в комплексе зданий промышленных теплиц по выращиванию сельскохозяйственных культур.В огне погибли четыре человека: 23, 28, 54 и 62 лет. Еще один 24-летний молодой человек получил сильные ожоги и находится в реанимации.По предварительной информации, все пострадавшие являлись работниками предприятия и жили на втором этаже сгоревшего строения.Как сообщили в СУ СКР по Кировской области, назначены экспертизы с целью установления причин пожара и причин смерти погибших.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.