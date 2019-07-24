В Кирове на игровой площадке детского сада провалилась земля.

ЧП произошло на территории детского сада № 201 «Серебряное копытце».Провал земли обнаружили утром сотрудники учреждения во время обхода территории.Дети в это время еще не выходили на прогулку. Место провала оперативно было огорожено. Также ограничено передвижение по соседней игровой площадке.На месте ЧП побывали специалисты отдела административно-хозяйственной работы департамента образования. Было принято решение привлечь для обследования провала спецтехнику.В детском саду издан приказ о закрытии площадки, воспитатели строго предупреждены о необходимости соблюдения мер безопасности.В ходе раскопок выяснилось, что глубина провала составляет около метра. Под слоем грунта были обнаружены остатки стройматериалов: битого кирпича, шифера, мелкого шлака, а также остатки корневой системы снесённых деревьев. Ранее на месте детсада располагались жилые дома.Сейчас идет ликвидация строительного мусора. На площадке сделают подсыпку песчано-гравийной смеси и заново утрамбуют грунт.Напомним, в апреле 2018 года на территории этого же детского сада произошло подобное ЧП, но время прогулки детей. В итоге под землю провалился 3-летний ребенок. Мальчика спасли бойцы Росгвардии.