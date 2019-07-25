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В Кирово-Чепецке из горящей многоэтажки эвакуировали 12 жильцов.

В Кирово-Чепецке из горящей многоэтажки эвакуировали 12 жильцов.

Вчера, 14:44
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В Кирово-Чепецке из горящей многоэтажки эвакуировали 12 жильцов.
Возгорание произошло в многоэтажном доме на улице Ленина, 53.

К моменту прибытия пожарных подъезд дома и несколько этажей были сильно задымлены.

Пожарные работали в кислородных масках. Эвакуация людей была затруднена и из-за особенностей планировки квартир.

Жильцов выводили по общему задымленному коридору.

В общей сложности было спасено 12 человек, в том числе пожилые люди и дети. Также удалось эвакуировать и вероятного виновника пожара. Мужчина находился в квартире, где загорелась кровать и постельные принадлежности.

Предположительно, причиной возгорания стала неосторожность при курении.

В бессознательном состоянии пострадавшего вынесли из дома и оперативно доставили в больницу. Мужчина получил ожог 2 степени левой руки и отравление продуктами горения. И его жизни сейчас ничего не угрожает.

фото с места происшествия

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