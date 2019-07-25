В Кирово-Чепецке из горящей многоэтажки эвакуировали 12 жильцов.

Возгорание произошло в многоэтажном доме на улице Ленина, 53.К моменту прибытия пожарных подъезд дома и несколько этажей были сильно задымлены.Пожарные работали в кислородных масках. Эвакуация людей была затруднена и из-за особенностей планировки квартир.Жильцов выводили по общему задымленному коридору.В общей сложности было спасено 12 человек, в том числе пожилые люди и дети. Также удалось эвакуировать и вероятного виновника пожара. Мужчина находился в квартире, где загорелась кровать и постельные принадлежности.Предположительно, причиной возгорания стала неосторожность при курении.В бессознательном состоянии пострадавшего вынесли из дома и оперативно доставили в больницу. Мужчина получил ожог 2 степени левой руки и отравление продуктами горения. И его жизни сейчас ничего не угрожает.