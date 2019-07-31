Стала известна предварительная причина пожара в тепличном хозяйстве.
В Шабалинском районе продолжается расследование обстоятельств пожара в местном тепличном хозяйстве.
Напомним, ночью там загорелось двухэтажное деревянное строение, в котором жили рабочие предприятия.
Четверо из них погибли, одного удалось спасти. Молодой человек сильно обгорел и спустя сутки скончался в реанимации.
По информации МЧС, тушение пожара осложнялось отсутствием на предприятии источников противопожарного тушения. Также сообщение о возгорании поступило поздно.
Пожар заметили через какое-то время, когда огонь успел распространиться по всему помещению. В итоге спасти людей, находившихся внутри дома, было уже невозможно.
По факту пожара в СУ СКР по Кировской области возбуждено уголовное дело.
По предварительной информации, пожар мог произойти из-за короткого замыкания в автомашине, стоявшей на первом этаже сгоревшего строения.
Расследование продолжается.