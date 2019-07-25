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В Орловском районе фура врезалась в "ВАЗ-2121": 1 человек погиб.

В Орловском районе фура врезалась в "ВАЗ-2121": 1 человек погиб.

Вчера, 15:00
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В Орловском районе фура врезалась в
Авария произошла на 377 километре федеральной автодороги «Вятка».

По предварительным данным, 52-летний водитель грузового автомобиля «Скания» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2121».

От удара обе машины съехали в кювет. В ДТП 58-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2121» погиб, водитель автомобиля «Скания» получил травмы и был госпитализирован. 

За прошедшие сутки в Кировской области произошло 3 ДТП, в которых пострадали 4 человека. 

В Оричах на улице Советской 16-летний водитель мотоцикла «Иж-Ю-5», не имевший прав, сбил двигавшегося в попутном направлении 6-летнего велосипедиста. Ребенок выехал на проезжую часть дороги, не убедившись в безопасности. В результате происшествия несовершеннолетний велосипедист получил травмы (не госпитализирован). 


В Нововятском районе на улице Советской 23-летний водитель автомобиля «Джилли Вижн» совершил наезд на находившегося на проезжей части дороги 43-летнего мужчину, причинив ему травмы. Пострадавший был госпитализирован.

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