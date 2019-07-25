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В Кирове поймали межрегионального наркокурьера-оптовика.

В Кирове поймали межрегионального наркокурьера-оптовика.

Вчера, 15:16
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В Кирове поймали межрегионального наркокурьера-оптовика.
В одном из сел Нововятского района города Кирова сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Кировской области задержали 26-летнего кировчанина.

Молодой человек разместил в тайнике оптовую закладку синтетического наркотика.

В общей сложности в свертке находилось более 453 граммов.

Еще одна партия наркотика была обнаружена в ходе досмотра  автомобиля наркокурьера. В оптовой закладке в Коминтерне у одного из садов полицейские обнаружили вторую оптовую закладку, сделанную ранее. В ней находилось два свертка, каждый по полкилограмма.

Подозреваемый признался, что входит в состав группы наркодилеров и наркотики в Киров привозил из другого региона, выполняя функцию не только оптового закладчика, но и межрегионального курьера.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в особо крупном размере».

Санкция данной статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. 

по информации УМВД по Кировской области
на фото - наркокурьер показывает один из своих тайников-закладок.

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