Слишком поздно заметили огонь: пожар унес жизни рабочих п. Ленинское.

В Шабалинском районе продолжается расследование обстоятельств пожара в местном тепличном хозяйстве. Напомним, ночью там загорелось двухэтажное деревянное строение, в котором жили рабочие предприятия.Территория сгоревшего тепличного комплекса обособленная. Ближайший населенный пункт - поселок городского типа Ленинское находится в семи километрах. Вокруг только теплицы и лес. После трудовой смены, проживавшие здесь рабочие, отправились в комнаты на отдых, как оказалось - последний в их жизни.Из-за отдаленности от населенных пунктов возгорание заметили далеко не сразу. Когда жители увидели зарево и позвонили пожарным - спасать, по сути, было уже некого. Из пятерых человек выбраться из огня удалось только одному. Однако этойночью от полученных ожогов он скончался в больнице. По словам рабочих, когда они уходили со смены - все было в порядке. О трагедии узнали уже на следующий день.Возгорание, предположительно началось на первом этаже - его использовали как техническое помещение. Здесь, в том числе, стоял автомобиль, который и мог стать причиной возгорания. По предварительной информации, в транспортном средстве произошло короткое замыкание. Позже огонь перекинулся и на здание.Сейчас назначены необходимые экспертизы, чтобы окончательно установить все обстоятельства произошедшей трагедии. По факту пожара возбуждено уголовное дело.