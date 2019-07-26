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Слишком поздно заметили огонь: пожар унес жизни рабочих п. Ленинское.

Слишком поздно заметили огонь: пожар унес жизни рабочих п. Ленинское.

Сегодня, 11:07
240
Карина Алоян

В Шабалинском районе продолжается расследование обстоятельств пожара в местном тепличном хозяйстве. Напомним, ночью там загорелось двухэтажное деревянное строение, в котором жили рабочие предприятия.

Территория сгоревшего тепличного комплекса обособленная. Ближайший населенный пункт - поселок городского типа Ленинское находится в семи километрах. Вокруг только теплицы и лес. После трудовой смены, проживавшие здесь рабочие, отправились в комнаты на отдых, как оказалось - последний в их жизни.

- Огонь охватил одно из подсобных зданий - это всё, что от него осталось. На втором этаже находились люди. Скорее всего, они спали, когда началось возгорание.

Из-за отдаленности от населенных пунктов возгорание заметили далеко не сразу. Когда жители увидели зарево и позвонили пожарным - спасать, по сути, было уже некого. Из пятерых человек выбраться из огня удалось только одному. Однако этой

ночью от полученных ожогов он скончался в больнице. По словам рабочих, когда они уходили со смены - все было в порядке. О трагедии узнали уже на следующий день.

- Ушли на село мы вечером, сказали, что – сгорело.

Возгорание, предположительно началось на первом этаже - его использовали как техническое помещение. Здесь, в том числе, стоял автомобиль, который и мог стать причиной возгорания. По предварительной информации, в транспортном средстве произошло короткое замыкание. Позже огонь перекинулся и на здание.

СЕРГЕЙ ПОЛОМСКИХ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ:
«Тушение пожара осложнялось отсутствием на предприятии источников противопожарного водоснабжения. Вода доставлялась с водоема в 2 км от места пожара. Тушение пожара осложнялось так же и тем, что его поздно обнаружили и к приезду пожарных спасение людей не представлялось возможным».

Сейчас назначены необходимые экспертизы, чтобы окончательно установить все обстоятельства произошедшей трагедии. По факту пожара возбуждено уголовное дело.

Слишком поздно заметили огонь: пожар унес жизни рабочих п. Ленинское.

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