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Кировские полицейские задержали в Курске "банкира", обманувшего 20 кировчан.

Кировские полицейские задержали в Курске "банкира", обманувшего 20 кировчан.

Вчера, 14:56
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Кировские полицейские задержали в Курске
В течение двух месяцев в полиции были зарегистрированы более 20 сообщений от жителей Кировской области, которых обманули по одной схеме.

На мобильные телефоны приходили смс о якобы списанных с банковского счета деньгах.

В сообщении указывались номера телефонов службы безопасности банка, на которые необходимо позвонить. На звонок отвечали "сотрудники", которые  обещали "вернуть деньги", если пострадавшие сообщат реквизиты своих банковских карт.

В итоге люди лишались всех своих сбережений.

В результате проведенных сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Кировской области оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что преступления совершает одно и то же лицо, находящееся на территории Курской области.

Кировские полицейские при взаимодействии с коллегами задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 27-летний житель Курской области. В квартире подозреваемого были изъяты сотовые телефоны, сим-карты и банковские карты, с помощью которых он обманул десятки кировчан и жителей других регионов.

Расследование продолжается.




по информации УМВД по Кировской области

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