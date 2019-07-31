Кировские полицейские задержали в Курске "банкира", обманувшего 20 кировчан.
В течение двух месяцев в полиции были зарегистрированы более 20 сообщений от жителей Кировской области, которых обманули по одной схеме.
На мобильные телефоны приходили смс о якобы списанных с банковского счета деньгах.
В сообщении указывались номера телефонов службы безопасности банка, на которые необходимо позвонить. На звонок отвечали "сотрудники", которые обещали "вернуть деньги", если пострадавшие сообщат реквизиты своих банковских карт.
В итоге люди лишались всех своих сбережений.
В результате проведенных сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Кировской области оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что преступления совершает одно и то же лицо, находящееся на территории Курской области.
Кировские полицейские при взаимодействии с коллегами задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 27-летний житель Курской области. В квартире подозреваемого были изъяты сотовые телефоны, сим-карты и банковские карты, с помощью которых он обманул десятки кировчан и жителей других регионов.
Расследование продолжается.
по информации УМВД по Кировской области