В Кирове будут судить педофила, жертвами которого стали 8 детей.

По версии следствия, преступления 61-летний житель Кирова совершал на протяжении 2015-2018 годов.Мужчина прогуливался по микрорайонам на территории Октябрьского района города Кирова (район Филейки) и неоднократно совершал в отношении несовершеннолетних развратные действия и действия сексуального характера.В ходе расследования были установлены 8 пострадавших детей в возрасте от 9 до 15 лет.В отношении обвиняемого была проведена комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, которая показала, что мужчина осознавал общественную опасность своих действий и был признан вменяемым.Вину в совершенных преступлениях кировчанин признал частично.В настоящее время уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Кировской области обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.