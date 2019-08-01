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В Кирове будут судить педофила, жертвами которого стали 8 детей.

В Кирове будут судить педофила, жертвами которого стали 8 детей.

Вчера, 14:13
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В Кирове будут судить педофила, жертвами которого стали 8 детей.
По версии следствия, преступления 61-летний житель Кирова совершал на протяжении 2015-2018 годов.

Мужчина прогуливался по микрорайонам на территории Октябрьского района города Кирова (район Филейки) и неоднократно совершал в отношении несовершеннолетних развратные действия и действия сексуального характера.

В ходе расследования были установлены 8 пострадавших детей в возрасте от 9 до 15 лет.

В отношении обвиняемого была проведена комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, которая показала, что мужчина осознавал общественную опасность своих действий и был признан вменяемым.

Вину в совершенных преступлениях кировчанин признал частично.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Кировской области обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

по информации СУ СКР по Кировской области

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