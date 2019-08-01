В Верхошижемском районе 15-летний подросток разбил трактор.
Молодой человек, не имея водительских прав, решил покататься на тракторе.
Но в итоге не справился с управлением и перевернулся. В результате происшествия несовершеннолетний водитель получил травмы.
В целом за прошедшие сутки в Кировской области произошло 5 ДТП, в которых 1 человек погиб и 4 получили травмы.
В Кирово-Чепецком районе водитель автомобиля «Рено Логан» выехал на полосу встречного движения, съехал в кювет и опрокинулся. В аварии мужчина получил тяжелые травмы и погиб на месте ДТП.
В Нагорском районе водитель автомобиля «Фольксваген Гольф» попытался совершить обгон, но столкнулся с попутной «Лада Гранта». От удара иномарка вылетела в кювет и опрокинулась. Водитель «Фольксвагена» травмирован.
В Кирове на улице Красный Химик столкнулись две иномарки. Женщина-водитель "Шкоды" совершила неудачный маневр при повороте налево. В итоге пострадал водитель «Ауди-А6».