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В Верхошижемском районе 15-летний подросток разбил трактор.

В Верхошижемском районе 15-летний подросток разбил трактор.

Вчера, 14:25
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В Верхошижемском районе 15-летний подросток разбил трактор.
Молодой человек, не имея водительских прав, решил покататься на тракторе.

Но в итоге не справился с управлением и перевернулся. В результате происшествия несовершеннолетний водитель получил травмы.

В целом за прошедшие сутки в Кировской области произошло 5 ДТП, в которых 1 человек погиб и 4 получили травмы.  

В Кирово-Чепецком районе водитель автомобиля «Рено Логан» выехал на полосу встречного движения, съехал в кювет и опрокинулся. В аварии мужчина получил тяжелые травмы и погиб на месте ДТП.




В Нагорском районе водитель автомобиля «Фольксваген Гольф» попытался совершить обгон, но столкнулся с попутной «Лада Гранта». От удара иномарка вылетела в кювет и опрокинулась. Водитель «Фольксвагена» травмирован. 




В Кирове на улице Красный Химик столкнулись две иномарки. Женщина-водитель "Шкоды" совершила неудачный маневр при повороте налево. В итоге пострадал водитель «Ауди-А6».

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