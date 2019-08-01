Срыв планов и нецелевое использование: кировская Прокуратура о капремонте.

Программа капитального ремонта жилых домов продолжает идти в регионе с большим числом нарушений. Это показали проверки прокуратуры, направившей уже в суды пять исковых заявлений.Запущенная пять назад, областная программа капремонта один из приоритетов прокурорского надзора. Она затрагивает интересы большого числа граждан и финансово затратна. Поэтому, проверки работы регоператора и подрядчиков проходят на регулярной основе. Результаты неутешительны. Ежегодно срываются планы, выявляются факты нецелевого использования средств. Есть претензии и к оценке технического состояния жилых домов.В то же время органами прокуратуры выявлено, что в программу не включаются многоквартирные дома, относящиеся к объектам культурного наследия. Более того, отсутствует должный контроль вплоть до стадии приемки работ по ремонту. В этом году под него попадают почти 900 домов. Фактически сданы лишь 123.По фактам всех выявленных нарушений законодательства прокуратурой в адрес председателя областного правительства внесено представление. Результаты его рассмотрения находятся на личном контроле прокурора области.