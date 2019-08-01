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Срыв планов и нецелевое использование: кировская Прокуратура о капремонте.

Срыв планов и нецелевое использование: кировская Прокуратура о капремонте.

Вчера, 15:02
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Роман Четвериков

Программа капитального ремонта жилых домов продолжает идти в регионе с большим числом нарушений. Это показали проверки прокуратуры, направившей уже в суды пять исковых заявлений.

Запущенная пять назад, областная программа капремонта один из приоритетов прокурорского надзора. Она затрагивает интересы большого числа граждан и финансово затратна. Поэтому, проверки работы регоператора и подрядчиков проходят на регулярной основе. Результаты неутешительны. Ежегодно срываются планы, выявляются факты нецелевого использования средств. Есть претензии и к оценке технического состояния жилых домов.

ЮРИЙ ШЕСТАКОВ, И.О НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРОКУРАТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вследствие просчетов в работе фонда и органов местного самоуправления 5 домов, расположенных в Омутнинске, отремонтированы в 2018 году уже после признания их аварийными. На эти работы было израсходовано более 5 млн. рублей».

В то же время органами прокуратуры выявлено, что в программу не включаются многоквартирные дома, относящиеся к объектам культурного наследия. Более того, отсутствует должный контроль вплоть до стадии приемки работ по ремонту. В этом году под него попадают почти 900 домов. Фактически сданы лишь 123.

ЮРИЙ ШЕСТАКОВ, И.О НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРОКУРАТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В связи с длительной разработкой проектно-сметной документации по 97 домам аукционы на работы объявлены только мае-июле текущего года. По 24 домам указанной документации до сих пор нет. По некоторым домам работы приостановлены. Негативно влияет на реализацию программы нарушение подрядчиками сроков выполнения работ, факты расторжения ранее заключенных договоров».

По фактам всех выявленных нарушений законодательства прокуратурой в адрес председателя областного правительства внесено представление. Результаты его рассмотрения находятся на личном контроле прокурора области.

Срыв планов и нецелевое использование: кировская Прокуратура о капремонте.

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