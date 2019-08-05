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В Унинском районе нашли двух пропавших без вести девочек.

В Унинском районе нашли двух пропавших без вести девочек.

Сегодня, 10:31
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В Унинском районе нашли двух пропавших без вести девочек.
В полицию Уней обратился обеспокоенный отец двух девочек 2008 и 2009 годов рождения.

Мужчина пояснил, что сестры вечером ушли из дома и обратно не вернулись.

На поиски детей были направлены весь личный состав пунктов полиции «Унинский» и «Богородский», а также сотрудники МО МВД России «Куменский» и УМВД России по Кировской области. В розыске принимали участие спасатели, волонтеры и местные жители.

Девочек искали и в районном центре, и в близлежащих населенных пунктах, и в лесу.

В итоге детей нашли в одном из заброшенных домов в поселке Уни.

Выяснилось, что девочки поехали кататься на велосипедах, и в 4 км от Уней у одного из них спустило колесо. Дети решили возвращаться пешком. Но поскольку время уже было позднее, решили переночевать в заброшенном строении.

В дальнейшем домой девочки побоялись возвращаться, потому что испугались возможного наказания.

В настоящий момент детей передали в семью.

по информации УМВД по Кировской области

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