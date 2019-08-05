В Унинском районе нашли двух пропавших без вести девочек.

В полицию Уней обратился обеспокоенный отец двух девочек 2008 и 2009 годов рождения.Мужчина пояснил, что сестры вечером ушли из дома и обратно не вернулись.На поиски детей были направлены весь личный состав пунктов полиции «Унинский» и «Богородский», а также сотрудники МО МВД России «Куменский» и УМВД России по Кировской области. В розыске принимали участие спасатели, волонтеры и местные жители.Девочек искали и в районном центре, и в близлежащих населенных пунктах, и в лесу.В итоге детей нашли в одном из заброшенных домов в поселке Уни.Выяснилось, что девочки поехали кататься на велосипедах, и в 4 км от Уней у одного из них спустило колесо. Дети решили возвращаться пешком. Но поскольку время уже было позднее, решили переночевать в заброшенном строении.В дальнейшем домой девочки побоялись возвращаться, потому что испугались возможного наказания.В настоящий момент детей передали в семью.