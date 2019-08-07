Начальника лесного отдела Котельничского лесничества подозревают в получении взятки.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Кировской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника лесного отдела Котельничского лесничества.По версии следствия, факт взятки имел место 26 апреля.Начальник лесного отдела в своем служебном кабинете лично получил от директора одного из лесозаготовительных фирм 50 тысяч рублей."Вознаграждение" предназначалось за содействие чиновника в организации подготовки и подписание актов учета площадей вырубок и других документов, которые должны были подтвердить невозможность выполнения данным предприятием мероприятий по лесовосстановлению.В настоящее время подозреваемый задержан.Расследование продолжается.