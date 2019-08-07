В Кикнурском районе иномарка врезалась в дерево.
В Кикнурском районе водитель «Рено Логан» не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.
Мужчина получил травмы и был госпитализирован.
В целом за прошедшие три дня в Кировской области произошло 11 ДТП, в которых 13 человек получили травмы.
В Советске водитель автомобиля «Дэу Нексия» при обгоне столкнулся с попутным автомобилем «УАЗ». В результате оба автомобиля перевернулись. Водитель иномарки был госпитализирован.
В Кирове на улице Комсомольской столкнулись два «ВАЗа». В аварии пострадали два человека: водитель и пассажирка одной из машин.
В Малмыжском районе в селе Савали сбили 16-летнего мотоциклиста. Водитель легкового автомобиля выезжал с прилегающей территории и не заметил мотоцикл. Подросток был госпитализирован.