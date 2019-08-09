Прямой эфир
09 авг 11:43 Кировские археологи обнаружили первое каменное здание Хлынова. 09 авг 17:02 В Нововятске началась реконструкция набережной 12 авг 14:14 Начальника лесного отдела Котельничского лесничества подозревают в получении взятки. 09 авг 14:28 В Кирове продолжается ремонт дорог. 11 авг 10:31 В Унинском районе нашли двух пропавших без вести девочек. 09 авг 14:32 Проект "Словечкино лето" признан одной из лучших "Православных инициатив". 12 авг 08:47 «Родина» в ходе предсезонной подготовки столкнулась с серьёзной проблемой. 09 авг 11:42 В Кирове остается немало дорог, которые остро нуждаются в ремонте. 09 авг 11:32 Не понятна причина отключения: люди возмущены отсутствием горячей воды на Заводской 09 авг 11:27 На 15,7% дешевле - тариф на ТКО предписано снизить
$
65,89
73,46
15 августа 19:36
15 авг 17:16 Улыбка района: в Кирове проходит конкурс цветочных клумб 15 авг 17:14 Рекультивация: в Слободском и Омутнинске ликвидируют свалки 15 авг 15:27 В Кирове приняли ремонт улицы Московской 15 авг 15:21 Элина из «BANDA ILL»: кировчанка в команде мировых чемпионов хип-хопа 15 авг 15:11 В Кирове могут появиться веломаршруты 15 авг 11:40 Узнать о работе правоохранителей: МВД провело акцию для детей 15 авг 11:30 На улице Чистопрудненской продолжается строительство нового детского сада 15 авг 09:54 Футболисты кировского «Факела» продолжили беспроигрышную серию матчей. 15 авг 09:53 «Олимпия» откроет сезон двумя выездными матчами. 15 авг 09:50 Трагедия на улице Дружбы
Трагедия на улице Дружбы

Трагедия на улице Дружбы

Сегодня, 09:50
550

Трагедия на улице Дружбы
В Кирове выясняют обстоятельства гибели 2-летнего мальчика.

Тело ребенка с 8 ножевыми ранениями было найдено в одном из домов на улице Дружбы. Трагедия произошла вечером 14 августа.

В следственные органы поступило сообщение о том, что в одной из квартир, расположенных на улице Дружбы города Кирова, найдено тело мальчика, 2016 года рождения, с признаками насильственной смерти. На место происшествия незамедлительно выехал следователь следственного управления в составе оперативно-следственной группы.

Был проведен тщательный осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. 

В течение нескольких часов был установлен подозреваемый в совершении жестокого преступления. Им оказался 41-летний знакомый матери ребенка.

В момент совершения преступления и сама женщина, и ее знакомые, к которым она пришла в гости вместе с ребенком, находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Никто из участников пьяного застолья первоначально не смог пояснить, что произошло в квартире.

ПО информации УМВД по Кировской области, мать ребенка с начала года неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей. Она состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, сотрудниками которого на регулярной основе проводилась индивидуально-профилактическая работа.

Возбуждено уголовное дело. Следователи проводят комплекс следственных действий, устанавливают обстоятельства произошедшего. Подозреваемый в убийстве ребенка задержан.

Расследование продолжается.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Кировской области.

Организована проверка соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе в деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, медицинской организации и территориального органа МВД по месту проживания семьи погибшего ребенка.

В рамках проверки будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики при выявлении семей, находящихся в социально опасном положении, проводимой с ними работе.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама