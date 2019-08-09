Трагедия на улице Дружбы

В Кирове выясняют обстоятельства гибели 2-летнего мальчика.Тело ребенка с 8 ножевыми ранениями было найдено в одном из домов на улице Дружбы. Трагедия произошла вечером 14 августа.В следственные органы поступило сообщение о том, что в одной из квартир, расположенных на улице Дружбы города Кирова, найдено тело мальчика, 2016 года рождения, с признаками насильственной смерти. На место происшествия незамедлительно выехал следователь следственного управления в составе оперативно-следственной группы.Был проведен тщательный осмотр места происшествия, опрошены очевидцы.В течение нескольких часов был установлен подозреваемый в совершении жестокого преступления. Им оказался 41-летний знакомый матери ребенка.В момент совершения преступления и сама женщина, и ее знакомые, к которым она пришла в гости вместе с ребенком, находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Никто из участников пьяного застолья первоначально не смог пояснить, что произошло в квартире.ПО информации УМВД по Кировской области, мать ребенка с начала года неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей. Она состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, сотрудниками которого на регулярной основе проводилась индивидуально-профилактическая работа.Возбуждено уголовное дело. Следователи проводят комплекс следственных действий, устанавливают обстоятельства произошедшего. Подозреваемый в убийстве ребенка задержан.Расследование продолжается.Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Кировской области.Организована проверка соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе в деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, медицинской организации и территориального органа МВД по месту проживания семьи погибшего ребенка.В рамках проверки будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики при выявлении семей, находящихся в социально опасном положении, проводимой с ними работе.