Работу органов профилактики проверят в связи с убийством ребёнка

В Кирове проверят работу органов системы профилактики. Об этом заявили в прокуратуре после жестокого убийства на Филейке двухлетнего мальчика.
АНАСТАСИЯ ЕЛСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Киров еще не успел отойти от чудовищной трагедии, которая произошла полгода назад на улице Щорса, и вот теперь вновь содрогнулся от страшной истории. Здесь, в доме на улице Дружбы, в одной из квартир обнаружили тело ребенка. Мальчик 16го года рождения погиб от множества ножевых ранений».
Квартира, где произошло убийство, сейчас опечатана: на месте работают следователи. Накануне здесь употребляли спиртное, знакомая хозяина квартиры привела на совсем не детскую вечеринку своего 2х летнего сына.
МАРИЯ МЕРКУЛОВА, ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ СУ СКР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СМИ:
«Установлено вероятное лицо, причастное к совершению преступления, им оказался 41-летний знакомый матери, в момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий, устанавливают обстоятельства и мотивы совершенного преступления».
В настоящий момент у следователей нет точной картины преступления. Все, кто находился в помещении, где произошла расправа, были мертвецки пьяны. Поэтому пояснить, что произошло не смогли. Расследование уголовного дела продолжается.
О подозреваемом не все соседи говорят охотно. Татьяна живет в другом подъезде, и до сих пор не может поверить в то, что произошло накануне. Говорит, пьяным соседа видала часто, но буйным не замечала.
ТАТЬЯНА МАКАРОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №3 НА УЛ. ДРУЖБЫ:
«Никогда таких нареканий не было, что крышу сносит, или он больной. Было что скорая приезжала, его откачивали. От перепоя. Но чтоб за кем-то бегал, агрессивен был, такого не бывало».
Что произошло в этой злополучной квартире, еще предстоит выяснить следователям, как и установить причастность матери погибшего малыша к произошедшему. Известно, что она состояла на учете и неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. А их у нее было двое.
РУСЛАН САРКИТОВ, ПРОКУРОР Г. КИРОВА:
«Все органы сейчас нацелены на раннее выявление семейного неблагополучия, не тогда, когда ситуация уже стала известной, беда случилась, все нацелены на то, чтобы выявить проблему, когда образуются ее зачатки в семье».
Однако избежать трагедий, жертвами которых становятся дети, не удается. Напомним, на днях был опубликован рейтинг регионов по числу случаев жестокого обращения с детьми. Кировская область заняла в нём пятое место.