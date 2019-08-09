Работу органов профилактики проверят в связи с убийством ребёнка

В Кирове проверят работу органов системы профилактики. Об этом заявили в прокуратуре после жестокого убийства на Филейке двухлетнего мальчика.Квартира, где произошло убийство, сейчас опечатана: на месте работают следователи. Накануне здесь употребляли спиртное, знакомая хозяина квартиры привела на совсем не детскую вечеринку своего 2х летнего сына.В настоящий момент у следователей нет точной картины преступления. Все, кто находился в помещении, где произошла расправа, были мертвецки пьяны. Поэтому пояснить, что произошло не смогли. Расследование уголовного дела продолжается.О подозреваемом не все соседи говорят охотно. Татьяна живет в другом подъезде, и до сих пор не может поверить в то, что произошло накануне. Говорит, пьяным соседа видала часто, но буйным не замечала.Что произошло в этой злополучной квартире, еще предстоит выяснить следователям, как и установить причастность матери погибшего малыша к произошедшему. Известно, что она состояла на учете и неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. А их у нее было двое.Однако избежать трагедий, жертвами которых становятся дети, не удается. Напомним, на днях был опубликован рейтинг регионов по числу случаев жестокого обращения с детьми. Кировская область заняла в нём пятое место.