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История с убийством 2-летнего мальчика в Кирове получила продолжение.

История с убийством 2-летнего мальчика в Кирове получила продолжение.

Сегодня, 17:06
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Анастасия Елсукова

Следствием установлено, что к смерти ребенка причастна его мать. Женщина призналась в содеянном, и рассказала, что это она нанесла смертельные травмы своему сыну.

Мать, которая взяла на пьяную вечеринку своего двухлетнего ребенка, рассказывает следователям, что побудило её взять в руки нож и лишить жизни самого родного человека.

Изначально подозрения пали на хозяина квартиры, где произошло убийство. Но на следующий день, когда участники событий протрезвели, в деле появились новые шокирующие подробности.

МАРИЯ МЕРКУЛОВА, ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ СУ СКР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СМИ:
«Девушка в ходе допроса призналась в содеянном, рассказала, что именно она нанесла смертельные травмы своему сыну. Данный факт также подтверждается показаниями очевидцев произошедшего и иными доказательствами, полученными в рамках проведения комплекса первоначальных следственных действий».

Как нам удалось выяснить, проживала горе-мамаша в коммуналке на Северном кольце. Соседи информацию подтверждают, но говорят на эту тему неохотно.

АНАСТАСИЯ ЕЛСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ;
«В мае 19-го в органы профилактики поступил сигнал о том, что у женщины собираются компании и употребляют спиртное прямо в присутствии детей. Тогда семью взяли на учет. И хотя в момент проверок мать не раз находилась в состоянии опьянения, детей у нее не изымали. Полагая, что веских оснований для этого нет».

О том, что в работе органов системы профилактики есть пробел, признают и городские власти. Накануне в администрации состоялось совещание по данной трагедии. Но оно было закрытым для СМИ. Тревожных звоночков, как выяснилось, было немало.

- В итоге получается, все службы знали, что женщина употребляет спиртное. Все службы знали, что семья «кочует» по разным адресам, находясь то у одних родственников, то у других. Все знали, что старший ребенок не посещает детский сад. Путевка предоставлялась дважды, однако мать за ней не приходила. И тем не менее каких-то действенных мер принято не было. Ребенок погиб. Очевидно, что в работе системы профилактики есть пробел, его нужно заполнить.

В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям или бездействию органов системы профилактики. Инициирован вопрос о лишении женщины родительских прав в отношении ее второго ребенка.

История с убийством 2-летнего мальчика в Кирове получила продолжение.

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