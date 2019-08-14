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В Омутнинском районе водитель иномарки насмерть сбил пешехода.

В Омутнинском районе водитель иномарки насмерть сбил пешехода.

Сегодня, 13:03
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В Омутнинском районе водитель иномарки насмерть сбил пешехода.
ДТП произошло на 2-ом километре автодороги Омутнинск - Восточный - Белореченск.

24-летний водитель автомобиля «Фольксваген Гольф» совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте. В результате происшествия 67-летний мужчина-пешеход погиб.

В целом за прошедшие три дня в Кировской области произошло 8 ДТП, в которых 1 человек погиб и 9 получили травмы, в том числе 2 несовершеннолетних.


В Уржумском районе на 194-ом км автодороги Киров - Малмыж - Вятские Поляны 40-летний водитель «Лада Гранта» неправильно выбрал дистанцию до впереди идущего автомобиля УАЗ и совершил столкновение. В результате происшествия были травмированы водитель УАЗа и пассажирка «Лада Гранта». 







В Кирсе 77-летний водитель «Шевроле Нива» сбил 55-летнюю женщину- велосипедиста, которая двигалась в попутном направлении. В результате происшествия женщина получила травмы. 









В Кирове на ул. К. Маркса 32-летний водитель «Ауди 80» выехал на полосу встречного движения и врезался в «Рено Дастер». В ДТП пострадал виновник аварии. 










В Куменском районе на 46-ом км автодороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны, 62-летний водитель автомобиля «Рено Сандеро» при выполнении маневра обгон не справился с управлением и столкнулся с попутным грузовым автомобилем МАН с прицепом. В результате происшествия 60-летняя женщина-пассажир автомобиля «Рено Логан» получила травмы (не госпитализирована). 

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