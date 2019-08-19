В Даровском районе на пожаре погиб 3-летний ребенок.

В Даровском следователи выясняют обстоятельства пожара, в котором погиб 3-летний ребенок.Трагедия произошла в деревне Кулак. Утром там загорелся частный жилой дом, в котором находились двое взрослых и трое детей.По словам очевидцев, огонь в считанные минуты охватил помещение. Взрослые и двое подростков успели спастись. 3-летний ребенок выбраться из задымленного дома не смог.В целом за выходные в Кировской области произошло 18 пожаров, в которых погибли 2 человека и 6 были травмированы.В Кирсе на ул. Пушкина сгорел заброшенный дом. На месте пожара обнаружено обгоревшее тело, личность которого устанавливаются. Предполагаемая причина - неосторожность при курении неустановленного лица.В д. Хабаровы в черте Кирова произошел пожар в овощной яме. Хозяин получил ожоги 1-3 ст. головы, шеи, туловища и конечностей.В Белохолуницкую ЦРБ обратились два мальчика 2009 года рождения. У одного ожоги 1 ст. плеча, предплечья и головы (5% тела). У второго 1 ст. ноги (0,5% тела). Травмы получили из-за неосторожного обращения с огнем.В областную травмбольницу обратилась женщина 1948 г.р. с ожогами 1-2 ст. лица, туловища, правой руки (1,5% тела). Ожоги получила при неосторожном обращении с огнем на садовом участке в д. Большая Субботиха.